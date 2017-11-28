港股直擊 即巿股評

隔晚美股收市個別發展，道指升22點。港股昨日回吐180點後，今早進一步下跌，失守十天線。

恒指今早低開77點，早段跌幅擴大至201點後拗腰，曾僅跌19點，見29666點半日高，其後復挫。臨近中午收市，跌勢轉急，今早最多跌267點，低見29418點，失守10天線(約29483點)。恒指中午收報29420點，跌265點或0.89%，大市成交額598.93億元。

國企指數報11591點，跌180點或1.54%。

藍籌股方面，友邦(01299)失守10天線，半日跌2.51%，為表現最差恒指成份股。騰訊(00700)續跌，今早跌1.41%; 平保(02318)跌2.45%; 三股合共拖累恒指148點。

中移動(00941)及滙豐(00005)跑贏，分別逆市升0.82%及0.13%。

個別內需股靠好，蒙牛(02319) 20元見支持，反彈1.75%; 恒安國際(01044)一度升4.6%，高見79.2元，半日則升0.92%; 康師傅(00322)微升0.3%。

內地股市走弱，上證指數下試3300點關。中資金融股偏軟，中國人壽(02628)跌2.44%; 中國人民保險(01339)跌3.13%; 建行(00939)跌1.15%; 招行(03968)跌2.7%。

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