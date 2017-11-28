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今日 11:21 港股直擊 即巿股評

【異動股】創維數碼挫8% 擬購股東新能源車業務

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創維數碼(00751)今早跑輸大市，暫時最多跌8%，見3.55元，現跌6.7%，成交額1.05億元。

集團公布，擬向控股股東黃宏生就收購其持有的開沃新能源汽車大多數權益進行磋商，而潛在收購可能涉及的條款，包括交易代價，收購結構及其他先決條件。

開沃主要從事生產與銷售新能源汽車，包括巴士、物流車及乘用車業務。倘進行該潛在收購，將調整及優化業務結構。

另外，集團上周公布中期業績，期內轉蝕1.92億元，不派息。

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