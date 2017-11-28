即巿股評 港股直擊

噚日山長水又遠咁返番去學校，同一班細過我起碼10年嘅後生仔女傾吓依家傳媒嘅生態，坦白講我又唔係啲咩老行尊，只係畢業後就糊里糊塗咁做到依家；寄語想入行嘅後生仔女一句：做傳媒餓你唔死但唔好指意發達。

睇返個市，恒指喺上個星期三(11月22日)做過高位30199點之後就行人止步，到今早依家10點5分，恒指最低做過29484點，失守10天線(29500點)。走勢上恒指雖然築起一條小型嘅「下降通道」，不過大市由年頭發到年尾，呢條長期嘅「上升通道」仍然健在，大方向無變嘅情況下出現下跌，就係傳說中嘅回調，至於調幾多就無人知亦唔敢講，事關今日已經係11月28日，下個月12月你同我都放假嘅同時，你估班芬佬唔會早早收爐收工咩？如是者大市將會以悶局嘅方式，悶到出年再算。「乜唔係年底會做粉飾櫥窗嘅工作嘅咩？基金收爐但都要交數架？」如果大家枱底個target嘅催到大市過30000點嘅話，其實高位都已經做過30199點啦喎，達標啦；正如做sales跑數嘅一樣，老細set個target比你今年做10萬數咁先算啦，你會做到合格多少少嘅11萬數，還是爆數爆到離行離列嘅50萬數？「梗係做爆條數啦，Commission都多啲啦！」若然你真係咁諗嘅話，都幾肯定你唔係做sales，因為做sales嘅人會話：「做11萬就算啦，如果你做到50萬嘅話，容乜易你個target由今年嘅10萬暴升到出年嘅60萬，甚至70萬呀！」

開個恒指牛熊證街貨圖睇吓啦個市係咪真係要繼續向下啦。依家10點19分，恒指報29612點，跌73點，睇牛證區嘅話，最長嗰三條bar(即係最重貨)嘅就係最貼價個三個範圍，分別係29200至29299點、29100至29199點同29000至29099點，呢度分別有1420、2198同1664張期指，夾埋都有成5282張期指，反映到大家都希望個市回調完再上呀，用現價計嘅話，若然要食盡呢三part超級重貨嘅話，大市就要由依家向下行多612點先得。

睇埋上方嘅熊證，最貼價嘅熊證就係31000至30199點，呢度有45張期指；再上多100點，即30200至30299點，呢度有相當於996張期指，對比下方嘅牛證嚟講，期指張數確實係少好多，好明顯就係之前大市回調時將熊證收割嘅結果，唔緊要，數就照計架啫，同番同一個數去計嘅話，即大市由依家向上行多687點就食到呢兩堆貨(合共1041張期指)。

照咁睇，大市現水平嘅位置同牛熊證最貼價嘅區域根本一啲都唔近，講緊都要500、600點先到城門；但用期指數張作為吸引度嚟講，好明顯一下方牛證係吸引過上方架啦；真係要放一個悠長嘅聖假期嘅話，相信食埋呢5000幾張期指就放得比較安心。恒指熊(61485)，收回價30250點，同現價有逾600點距離，用住條20天線(29188點)做住目標先；你大注嘅，夠食就收隊啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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