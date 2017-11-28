即巿股評 港股直擊

昨日恒指低開低走，全日波幅248.16點。恒指收報29686.19點，跌180.13點或0.6%，成交金額1026.06億元。國指收報11772.27點，跌135.92點或1.14%；上證收報3322.23點，跌31.59點或0.94%。三項指數都下跌，以國指表現較差，原因是內銀及內險板塊回軟。

恒指以陰燭收市，最低跌至29610.96點，與11月23日低位29593.79點只有17.17點之差距，料此水平會是短期支持所在。MACD快慢線正差距縮減，走勢喘穩。全日上升股份522隻，下跌1054隻，市況偏弱。

《南華早報》報道，據悉中國證監會暫停審批投資港股的共同基金，投資組合中逾80%配置在港股的內地基金將不會獲准在內地發售。消息或令經港股南向資金通減少，削弱港股動力。

共同社報道，日本稱早些時候收到無線電訊號顯示，北韓可能在幾天之內試射飛彈。當心北亞地緣政治風險或會提高。

美國聯儲局主席提名人鮑威爾表示，聯儲局將進一步有所上調利率，並考慮放鬆監管。OPEC稱原油庫存過剩量下降到1.4億桶，遠低於之前創紀錄的逾3.8億桶。美國戰略儲備原油庫存減少230萬桶至2004年7月以來最低。不過，由於OPEC延長減產的戰略仍然存在不確定性，令油價在創兩年高位後回軟。美股三大指數靠穩，今早亞太股市回軟，夜期及ADR下跌，料恒指走勢偏軟，支持參考為10 SMA (約29456)。

個股介紹：

銀河娛樂(00027)的主要業務為在澳門從事娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩、提供酒店住宿款待及相關服務，並在香港、澳門及中國內地從事製造、銷售及分銷建築材料。

集團在2017年第3季的收益為159億港元，按年上升23%，按季上升10%。經調整EBITDA為35億港元，按年上升31%，按季上升7%。集團在2017年第3季度博彩收益總額達到650 億元，按年上升22%及按季上升 7%。第3季度總訪澳人數達 830 萬人次，按年上升 2.1%，按季上升7.5%。其中，過夜旅客增加速度較快，按年上升7%，按季上升9%。

市場預期澳門博彩監察協調局最快會於12月初公布11月賭收數據；10月份博彩收入為266.3億澳門元，按年增長22.1%，按月增加24.7%，並已連續15個月錄得按年增長。

參考彭博數據，2017年預測市盈率為27.13倍，周息率1.06%。股份上日收報58.6元，上望65元，止蝕設於58元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。