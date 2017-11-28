港股直擊 即巿股評

港股昨日大市整體表現進一步轉差，恒指短期料先下試10天線約29500點支持。

周一美股在零售股上揚所帶來的提振作用之下，標普500指數、道指和納指在盤中一度創下了歷史新高，之後表現反覆，收市則個別發展。道指升22點或0.12%，報23586點。納指收跌0.12%，報6880點。標普500指數幾乎持平報2601點。

隨着假日銷售旺季持續，零售板塊仍是焦點。有機構預計美國「網購周一」(Cyber Monday)的網路零售銷售額將創歷史新高。而剛過去的黑色星期五網路零售銷售額亦達到創紀錄的50.3億美元。零售股普遍造好，亞馬遜收漲0.83%，創收市新高。此外，美國商務部公布，美國十月份新屋銷售出乎意料增長，觸及十年高位，因全國需求強勁。

投資者還繼續關注稅改進展。美國國會參議院預計將在周四就一項稅改計劃進行投票。市場有關共和黨領導下的國會是否將可在年底以前完成稅改的憂慮情緒仍揮之不去。

美國聯儲局主席提名人鮑威爾強調，聯儲局必須保持靈活性，應對突發的經濟危機，又表示預期會在一定程度上繼續加息。那邊廂，即將離任的聯儲局主席耶倫將在國會發表有關美國經濟前景的講話。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍下跌。騰訊(00700)ADR折合港元計收報413.45元，較本港上日收市價，升2.05元;滙控(00005)ADR收報76.51元，跌0.29元；國壽(02628)ADR收報26.57元， 跌3仙。紐約期油四個交易日來首次下跌油價回落，「三桶油」向下，中海油(00883)ADR收報10.55元，跌0.17元；中石油(00857)ADR收報5.32元，跌3仙；中石化(00386)ADR收報5.64元， 跌3仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報79.74元，升0.19元；聯通(00762)ADR收報11.45元，跌5仙。

ADR港股比例指數報29658，較周一恒指收市跌27點。恒指昨日最多跌255點，見29610點全日低。恒指收報29686點，跌180點或0.6%。大市下跌股份比例為67%，上升股比例為33%。股價高於50天線比率的中線市寬急跌2.3個百分點至36.3%，創三個半月以來最低水平，反映大市內部質素進一步惡化。此外，港元拆息持續飆升，1個月港元拆息昨升穿0.9厘，是2008年底以來新高，短期宜留意拆息走勢。恒指初步支持在10天線約29500點附近，阻力位仍是30199點。

焦點股份

TCL多媒體(01070)：建議3供1供股，供股價每股3.46元，較昨日收市價每股4.66元有約25.8%折讓，供股股份數目介乎5.82億股至5.96億股，集資所得及淨額均介乎20.15億元至20.635億元。此外，集團建議更改公司名稱，中文名稱更改為「TCL電子控股有限公司」。

江西銅業(00358)：公布以現金代價2.36億元人民幣，向控股股東江銅集團收購江西黃金60%股權。

遠東發展(00035)：公布截至九月底的中期業績， 純利10.33億元，按年上升51.6%。

幸福控股(00260)：發盈警，預期截至12月底的年度業績，錄得虧損淨額約2億3200萬元。

今日有多家公司公布截至9月底止中期業績，其中以大快活(00052)、維他奶國際(00345)及翠華控股(01314)較受市場關注。