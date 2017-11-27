即巿股評 港股直擊

期指於上周二在出奇不意之下，開展了一輪快速升浪，於兩日內上升了差不多一千點，更成功突破筆者之前預計本年的目標30000點大關，高見30208點。不過之後卻受著內地股市的走勢所影響出現明顯的回調，除了30000點關口未能守穩之下，並曾屢次下試29600點左右水平，至昨天收報29770點，高位反覆整固之氣氛漸濃。

雖然期待而久的三萬點終於出現了，惟如筆者一直所言，三萬點後市況難免會變得更加反覆，且或許距離中期調整的出現應該不遠了，雖然調整過後市況將會再次上升並再創新高（預期會升穿2007年的歷史高位），不過此刻大家也不應被市場熱烈的氣氛或勝利沖昏了頭腦，已胡亂入市，反而要較之前更小心謹慎部署，以免在中期調整浪中招致沉重的損失。筆者相信是次中期調整的出現最大機會可能是由美國12月聯儲局的議息會議或內地銀根趨緊等因素而引發，因此大家宜多密切留意相關消息，如大家想現階段入市投機的話，儘量只作小注部署。

技術分析方面，期指在突破三萬點後，雖未能企穩並出現輕微回調，惟仍能守於多條主要的移動平均線之上，且多個主要的技術指標仍未出現明顯的轉勢訊號，再加上上周成交越趨熾熱（日均成交超過千三億），反映大市偏好的走勢未變，而近日走勢或許只是大升後的短暫調整。不過是次調整會否演變成中期調整，大家則可先留意兩個短期重要的支持（29600點及29200點）。

由上周四至昨天，期指已曾多次下試29600點附近後便出現反彈，因此反映該位置有一定的支持，如未來該位置能守穩的話，大市便很大機會再次向上突破30208點，再創本年高位，而最樂觀的更或可見31000點以上；相反，如未來該位置被跌穿的話，下一個重要的支持便是是次升浪的起始位置29200點，如這位置也告失守的話，中期調整便可確定出現，而期指便很大機會重回28000點左右，那處便是本月初之低位及前小三底的位置附近。因本周三便是即月的期指結算日，相信現時市況或會受著期結的因素影響，所以除非大市於周四前突然收市向上成功突破30208點，那可小注開倉做12月Long Call；否則，宜待期結後再按情況部署。

策略方面，因本周三便是11月期指結算日，所以本期的所有期權策略都會選擇12月份。如未來期指收市價突破30208點的話，大家可考慮小注開倉做12月Long Call31000點，期權金成本大概為180-190點左右，如之後收市跌穿29600點便要考慮止蝕；另外，如期指收市價跌穿29200點的話，大家亦可考慮小注開倉做12月Long Put28200點，期權金成本大概為180-190點左右，如之後收市升穿了29600點便要考慮止蝕。

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。