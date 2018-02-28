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早前提到美國國債孳息曲線趨平的現象及影響，其實日本最近亦出現關於孳息曲線的討論，但有別於美國現況，日本央行近日暗示有計劃微調收益率曲線控制政策，可能在通脹達標前加息。這是日本央行多年實施異常寬鬆的貨幣政策以來首次釋放出「收水」訊號。

參考歐洲央行行長德拉吉今年3月首次談到歐羅區經濟有顯著改善，不再急於推出更多刺激經濟措施，其後又提到秋季部署收水，縱然實際「收水」行動無影，但單憑「收水預期」便足以刺激歐羅滙價大反彈。那麼，因收水預期升溫而展開升勢，會否同樣發生在明年日圓的走勢上？不如先看看近來日本央行改變貨幣政策取態的相關動作。

行長黑田東彥11月13日在瑞士蘇黎世的演講中，雖然堅持量寬措施將會持續多一段時間，不過，他亦難得提到10年期國債孳息率維持在零水平所帶來的風險，或會引致「反轉利率」(Reversal rate)效應。反轉利率是指央行一再減息至某一臨界點時，超低利率環境會對銀行利息收入造成打擊，削弱放貸意欲，令減息效果適得其反，損害經濟增長。

加上，根據早前日本央行消息人士透露，央行下一步的行動，很大機會是引導長債息率走高。日本央行理事鈴木人司(Hitoshi Suzuki)更明確指出，明年孳息率曲線控制政策(Yield Curve Control)將生變。目前孳息率曲線政策把短期債息目標定於負0.1厘，而10年期債息目標定於零水平。換言之，明年日債的孳息率曲線將更為陡峭。

從經濟數據走勢來看【右圖】，日本工業生產和製造業採購經理指數(PMI)先後於去年下半年走高，最新公布的11月製造業PMI初值更升至53.8，為2014年3月以來最高，並連續15個月呈現擴張，而將於本周四公布的10月份工業生產數據，市場預期按年升幅會由9月份的2.6%擴大至7.2%。此外，生產物價指數(PPI)期間亦扭轉跌勢，惟核心通脹未見起色。

在黑田東彥及其他央行官員放風後，日圓現階段已出現轉強跡象。自11月6日以來，圓滙已升約2.9%。若日本央行逐漸對經濟增長信心增強，確切扭轉市場對其貨幣政策取態的預期，日圓或許是明年外滙市場上的一匹黑馬。

港股方面，恒生指數昨天跟隨A股下跌，最低見29610點，全日收報29686點，挫180點(0.6%)。大市全日成交1026億元，下跌股份佔67%。早前恒指發圍所依賴的數隻權重股，昨天僅見滙控(00005)逆市造好。友邦(01299)、騰訊(00700)和平保(02318)則錄得介乎0.8%至2.7%的跌幅。

技術走勢上，恒指高位回軟，但仍企穩上升通道中軸之上，預料首個支持位約在29500點，下一支持位約29200點，同時亦為主要成交密集區頂部，只要不跌穿此重要支持區，意味恒指升勢未受破壞，現階段屬突破後的整固格局。

信報投資研究部

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