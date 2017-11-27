訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 22:12 港股直擊 香港財經

蔡志明:續投資康健 或把曹貴子等人踢出局

放大圖片

康健醫療(03886)停牌，主要股東之一、「玩具大王」蔡志明回覆本報查詢時多次強調，對曹貴子感到很失望，更直斥曹貴子「十世冇好死！」他認為，證監會一向調查嚴謹，待事件調查清楚後，不排除大股東國壽(02628)及富邦未來會重組康健醫療，屆時他也會跟隨他們的行動，或者要把曹貴子等人踢出董事局。他強調，自己是《福布斯》香港富豪榜第11位，有數百億元身家，但不忿有股民因為相信他，而招致損失，未來會繼續投資康健，把公司做好，才能對得起股民。

蔡志明表示，以往對曹貴子印象很好，到後期有4隻相關股份出事，有朋友透露背後牽涉20多隻股份，才知道曹貴子是大炒家。他盡量不接觸資本市場，家族生意也沒有上市，曹貴子說投資康健能夠幫助到別人，而且康健過往經營業績不錯，認為是發展實業才投資，「點知搞到咁」。

他指出，事件與長和系主席李嘉誠無關，當年他在沙田囍慶酒樓結識曹貴子，後來患上傷風前往求醫，曹貴子稱李嘉誠退出康健的投資，現時康健急需資金，希望他能接手李嘉誠的持股，讓公司好好發展擴大實業，發展醫療事業幫助別人，因此才決定入股。

蔡志明指出，得悉有內地傳媒稱，曹貴子稱蔡志明是其背後金主，但並不屬實，他僅持有其中的康健醫療，若果有證據指他持有其他同系股份，「幾百億都畀！」假如早知道曹貴子借他的名義在市場行事，會及早退出該公司。

對於有否再與曹貴子聯絡，蔡志明稱，兩個月前曹貴子與他接觸，與曹貴子大吵一場，便把曹貴子趕走，之後雙方便沒有再聯絡；據悉，曹貴子早前有離港，近日有回公司上班。

對於出任董事局及讓女兒蔡加怡擔任公司主席，他稱，是希望提高康健醫療的聲譽，蔡加怡忙於處理家族生意，一星期只在康健上班一天，她最近回家後更哭訴受事件拖累，有朋友把結婚預算投資康健，現時無所適從。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。