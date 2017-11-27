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今日 20:11 重要通告 港股直擊

凱華料中期轉蝕不逾1.5億

凱華集團(00275)預期，截至9月底止6個月業績將轉盈為虧，去年同期盈利14.56億元。

該公司指出，去年錄得多項非經常性收益及虧損，包括物業公平值收益約20億元，商譽之減值虧損約9740萬元，以及持作銷售物業之減值虧損約2.14億元，而該等非經常性收益及虧損並無於期內再次產生。

此外，去年錄得滙兌虧損約5480萬元，而期內將錄得滙兌收益超過1億元，以及由於借貸增加，期內財務費用增加1.3億元。

經計及上述因素，預期期內將由去年同期錄得溢利轉為錄得虧損不超過1.5億元。

下載港交所通告原文

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