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今日 19:22 重要通告 港股直擊

幸福控股現金流不足以償債 擬售資產及業務

幸福控股(00260)預期，截至12月底止全年業績錄得虧損淨額2.32億元，去年同期亦虧損2.6億元。

此外，該集團之未償還貸款中約1.62億元將於12月底到期，以及約2.41億元將於明年10月31日到期。同時，有未償還可換股票據約5230萬元及1.46億元將分別於明年3月6日及11月17日到期。

該公司預期，現金流量不足以償還未償還貸款及贖回可換股票據，董事會正積極尋求不同的融資方法，以應對有關流動資金事宜，目前亦正考慮按公允及市場條款出售資產及業務。

下載港交所通告原文

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