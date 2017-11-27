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今日 18:26 港股直擊 香港財經

恒指公司全部指數剔除康健

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名列「股壇長毛」David Webb發表的「50隻不能持有的港股」名單中的康健國際醫療(03886)，遭證監會勒令停牌。

恒指公司表示，由於監管機構指令港交所停止康健股份之買賣，康健股份將於12月4日(下周一)收市後，以系統最低價格(即0.0001元)從下列指數中剔除，變動將於12月5日起生效。

該等指數包括恒生環球綜合指數、恒生綜合指數、恒生綜合行業指數–消費者服務業、恒生綜合大中型股指數、恒生綜合中型股指數、恒生綜合中小型股指數，以及恒生醫療保健指數。

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