港股直擊 即巿股評

美國股市上周五提早收市，三大指數造好，納指和標普500指數創收市新高。港股連升四周、累飆1427點後今日回吐。大市成交額維持過千億，下跌股份比率近七成。

恒指今早低開8點，開市後曾見29859點全日高，跌7點，其後顯著受壓，上午曾挫236點見半日低，之後走勢改善，跌幅曾收窄至100點內，中午跌128點，午後穿上午低位，最多跌255點，見29610點全日低。恒指收報29686點，跌180點或0.6%。大市今日下跌股份比例為67%，上升股比例為33%。

全日成交額1026.06億元，較上日減少約20.27億元。

國企指數收報11772點，跌135點或1.1%。

恒指即月期貨收市跌140點或0.47%，報29770點，高水84點。

A股方面，滬指跌0.94%；深成指跌1.92%。兩市成交額約4314億元人民幣。中國10月工業企業利潤增速放緩至25.1%。

歐洲三大股市最新偏軟；美國道指期貨最新跌2點，報23515。

藍籌股方面，平保(02318)上周五急彈逾3%，今日復見受壓，曾挫3.5%，收市跌2.7%；友邦(01299)跌0.8%；港交所(00388)跌2.5%；建行(00939)跌0.9%。另外，騰訊(00700)跌1.1%，連跌4日；中移動(00941)跌0.1%；長和(00001)跌0.7%；蒙牛(02319)挫4.5%，為跌幅最大藍籌。相反，滙控(00005)靠穩升0.7%；萬洲(00288)升2.2%；神華(01088)升1%；煤氣(00003)升1.1%。

焦點板塊

科技股：多股跑輸，手機設備股方面，下周一(12月4日)即將晉身藍籌的舜宇光學(02382)曾挫5.2%，收市跌4.5%；瑞聲科技(02018)曾跌3.9%，收市跌2.8%；信利(00732)挫7.1%；比亞迪電子(00285)跌3.5%；昂納(00877)跌2.5%。半導體股方面，中芯國際(00981)跌4%；ASM太平洋(00522)跌3.3%；華虹(01347)跌6.4%。5G題材股受壓，中興通訊(00763)挫9%，成交額10.47億元：長飛(06869)跌5.5%。

內房股：新華社發表時評，指在限購、限售、限價、限貸等政策調控下，部分地方引發搶購新樓，主要由於調控不夠全面、改革不夠深化。重磅內股受壓，中國恒大(03333)挫7.1%，成交額11.29億元；融創中國(01918)挫半成；藍籌新貴碧桂園(02007)跌3.4%；龍湖(00960)跌1.2%；雅居樂(03383)跌3.9%；萬科(02202)跌2%。二線股方面，龍光(03380)跌2.5%；中國金茂(00817)跌2.5%；旭輝(00884)跌3.6%；佳兆業(01638)挫8.1%；新城發展(01030)跌3.5%；合景泰富(01813)跌2.4%。

濠賭股：今日普遍造好，藍籌銀娛(00027)高見59.3元創逾三年高，收市升0.9%；金沙中國(01928)跌0.1%。另外，美高梅中國(02282)升0.9%；永利澳門(01128)創近3年高，收市升2.4%；新濠國際(00200)升1.3%；澳博(00880)升2.6%。

焦點股份

半新股：多股逆市急升，普天通信(01720)創上市新高，收市升9.1%；雙運控股(01706)破頂，收市飆45.3%；致豐工業電子(01710)創新高，收市升18.8%；創業板瑩嵐集團(08470)升21.3%；健升物流中國(08457)升13.8%。焦點半新股偏軟，閱文(00772)跌2.2%；雷蛇(01337)跌2.4%；易鑫(02858)跌2.3%。

中國食品(00506)：今日就分派兩項特別息除淨，曾挫8.7%，收市挫7.6%，成交額1.58億元。同系中糧控股(00606)升0.3%；中糧包裝(00906)跌2.1%；中糧肉食(01610)升1.3%。

保利協鑫(03800)：午後受壓，曾挫12%見一個月低，收市跌10.6%，成交額8.54億元。協鑫新能源(00451)創逾兩年高後，收市挫5.4%。兩家公司公布，協鑫集成科技(002506.SZ)將由兩個股東收購協鑫新能源已發行股份約10.1%，預期12月15日或之前訂立最終買賣協議，收購每股作價0.55元較前收市價折讓25.7%。

金利豐金融(01031)：上周五受壓，今日績後曾升9%，收市升7.4%，成交額1.65億元。集團中期盈利9.09億元，按年增長22.09%，不派中期息。另外，金利豐金融早前獲MSCI明晟納入MSCI香港指數，將於11月30日收市後生效。

細股：David Webb「50隻不能持有的港股」名單中，康健國際醫療(03886)和中國華仁醫療(00648)今早遭證監會勒令停牌，名單上多隻股份見沽壓，陷入董事局爭奪戰的康宏環球(01019)跌8%；智易控股(08100)跌4%；中國育兒網絡(08361)跌半成；皓文控股(08019)跌8.3%；中國新經濟投資(00080)跌9.1%；首都創投(02324)跌5.4%；寰宇國際金融(01046)跌7.4%；修身堂(08200)創逾3年低，收市跌5.7%。另外，第一信用金融(08215)上周五亦遭證監會勒令停牌；新銳醫藥(06108)10月初亦遭證監會勒令停牌；隆成金融(01225)遭證監會勒令停牌已超過5個月。還有君陽金融(00397)正停牌待發內幕消息；中國集成(01207)亦停牌，其控股股東正洽售股。

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