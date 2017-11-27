即巿股評 港股直擊

筆者於11月19日(星期日)收到讀者謝先生的電郵，經修飾後的內容如下：

聶sir你好，請問你對春能控股(08430)的看法，上市首日(10月18日)於中央結算系統(簡稱CCASS)顯示，首名參與者智華證券持有10.16%股份，而統一證券和金利豐證券則位列第三和第四位，分別佔權1.76%和1.55%，但於10月20日出現重大變化，智華證券已不再持股，統一證券和金利豐證券亦不在首五大，但英皇證券由10月19日僅持有25000股，卻於一日後變成持有約1308萬股，佔權2.04%，成了首名參與者，這是否算是「換莊」呢？

三隻原莊股升幅驚人

上市後股價一直下行，從上市首日開報0.49元，跌至11月2日收報0.34元，跌逾三成，才見股價回升。當日英皇證券持有1670萬股，佔權2.65%，可見增持股數不多。參考COOL LINK(08491)、舍圖控股(08392)和永勤集團控股(08275)於CCASS的首名參與者沒有改變，認為是「原莊」，便見股價升幅驚人，以上市價與上市後一個月內的高位比較，分別升幅為1.38、6.77和1.56倍。論到新股，理應可用上市價作為有心人的成本價計算，而春能控股的上市價為0.44元，於上市第二日股價已收低於上市價，截至11月17日的最高收市價為0.425元，僅見於10月20日和11月9日，根本有心人沒有沽貨誘因，所以認為有心人只是在進行『射倉』活動，未有真正離場。從10月20日至11月17日，除了英皇證券佔權由2.04%增至3.15%，金利豐證券和凱基證券分別佔權由0.34%至0.93%，以及0.21%至0.92%，佔權已接近1%，但股價卻於11月10日起再被壓下，於11月17日收報0.345元，與最低收市價0.34元只差一個價位，日後股價還有機會炒上嗎？謝謝！

提出一個反證的例子

有關謝先生的提問，簡單可分為兩部分，其一是上市初期CCASS參與者持貨的變化，會否與股價變動有關；其二是關於春能控股股價表現之分析。論到第一部分，CCASS參與者持貨變化的確有可能影響上市初期股價表現，不過即或她們的持貨變化不大，也不代表股價必然會上升，讀者提到的舍圖控股和永勤集團控股均在10月16日上市，而同期還有大洋環球控股(08476) 於10月19日上市，當日首兩名參與者為太平基業證券和創陞證券，分別持有約1092萬和4710萬股，而於10月23日 (上市第三個交易日) CCASS總貨量相若，均超過6980萬股，太平基業證券仍是首名，創陞證券則跌落第三名，但兩者同樣增持股份至分別約1292萬和5230萬股，按讀者邏輯視作「原莊」。但此股的上市價和截至11月23日高位為1.22元和1.34元 (僅見於上市首日)，升幅不足一成，但自上市第二日起收市價已失守1.22元，於11月23日更收報0.79元，較上市價跌逾35%。

首日持倉的正確理解

另想指出上市首兩天的CCASS貨源分布，只能反映上市前認購者的持倉狀況，也就是招股結果的延伸，作為確認上市前是否出現貨源歸邊的情況。真正反映上市後的股東持倉分布，必須看上市第三日或之後的數據，這是基於「T+2」結算安排的考慮，也可理解為是上市首日的持倉分布。因此，倘於上市首日見CCASS的街貨分布集中，卻沒有其他因素支持下，不能視為進場原因。當然，若是在招股期間認購股份，也未必需要見上市第三日CCASS持倉分布出現顯著變化，而急於沽貨離場，皆因存在其他因素，影響新股的股價表現，本周三再續。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

電郵：[email protected]

於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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