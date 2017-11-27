港股直擊 即巿股評

康健國際醫療(03886)和中國華仁醫療(00648)遭證監會勒令停牌，兩股名列「股壇長毛」David Webb於5月15日發表的「50隻不能持有的港股」名單中。

David Webb當時提醒投資者不要購入相關股份，指出該50隻股份相互持股，關係錯綜複雜，投資取向非以股東利益為原則，質疑部分股份或另有意圖。

名單上多隻股份今日見沽壓，陷入董事局爭奪戰的康宏環球(01019)挫10.7%；智易控股(08100)跌16%；中國育兒網絡(08361)跌10.8%；皓文控股(08019)跌8.3%；中國新經濟投資(00080)跌7.3%；首都創投(02324)跌7.1%；寰宇國際金融(01046)跌4.9%；國農金融(08120)跌6.3%；修身堂(08200)低見0.05元創逾3年低。

第一信用金融(08215)上周五亦遭證監會勒令停牌；新銳醫藥(06108)10月初亦遭證監會勒令停牌；隆成金融(01225)遭證監會勒令停牌已超過5個月。

另外，君陽金融(00397)正停牌待發內幕消息；中國集成(01207)亦停牌，其控股股東正洽售股。

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