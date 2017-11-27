即巿股評 港股直擊

上周五港股反彈，夜期更跟隨美股半日市做好重上三萬點，不過A股繼續阻頭阻勢，今早港股又畀A股拖累，恒指低開8點後，開市見一見29859點半日高位，跌勢加劇顯著受壓，半日最多跌236點，見29630點半日低位。其後幾隻重磅股跌勢喘定，跌幅收窄，半日收報29737點，跌128點；國指則跌100點，報收11807點。

喺月底指數成份股執位前，騰訊(00700)要繼續捱沽，皆因要減磅至佔恒指10%，指數基金沽貨，不過挨近410元又見買盤吸納，估計騰訊10日線(409.4元)可守。暫時騰訊有波幅，冇升幅，估計喺405至425元廿皮內上落，要短炒自己搵位上落車。平保(02318)今日亦見回吐，皆因A股太樣衰，拖累中資金融股普遍腳軟。呢個板塊唔給力，大市好難有得升，暫時都係回調整固格局，大跌條件冇，大升亦冇誘因，呢個月累計升逾千四點，抖抖都好正常。

加埋呢個星期花旗參議院將表決稅改方案，暫時市場傾向相信通過機會較高，但通過方案亦非一帆風順，話唔定又一大堆附帶條件，兼且落實日期可能延後，呢啲都成為美股調整藉口。家陣內地股市喺債市唔穩妥之下，銀根有啲緊，雖然北水持續流入，但內地銀根始終唔係鬆，北水買買吓分分鐘要停手。再加埋美股有機會搵藉口抖氣，港股呢個星期要再創新高有難度。仲要喺周三期指結算前，呢兩日係轉倉高峰期，阿Man都預咗個市chok上chok落，暫時喺29600至30200點呢600點玩到你陀陀擰。

大市上到現水平，大家要開始習慣波幅擴大，一日行四五點波幅係等閒事，好似今日上半場，由29900水平插水至29600，再反彈至29800之前，樣已經行咗400點。

科技龍頭唔精神，整個板塊亦回吐，當大家以為手機設備股抖抖時，5G概念可接力，偏偏今早一高追又中伏。留意呢個時候唔同之前，向上突破高追易坐艇，仍然相信5G概念係嚟緊受捧板塊，反而回調係低吸機會，跌至10日線可先買一注，20日線再買第二注。

另一個阿Man喺月初已表示可以強到年底嘅板塊濠賭股，喺大市創新高後未見回調壓力，反而愈戰愈勇，年底例牌係濠賭股旺季，預期呢兩個月嘅博彩收入有增無減，非博彩收入亦受惠下月假期而上升，當然首選仍然係龍頭銀娛(00027)，永利澳門(01128)亦創近3年新高，呢對孖寶果然無令大家失望。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人