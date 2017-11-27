港股直擊 即巿股評

美國市場上周五提早收市，三大指數造好。港股連升四周累飆1427點後，今早曾回吐逾200點。重磅金融股和科技股領跌。

恒指今早低開8點，開市後曾見29859點半日高，跌7點，其後顯著受壓，上午最多跌236點，見29629點半日低，之後走勢改善，跌幅曾收窄至100點內。恒指中午收報29737點，跌128點或0.4%，大市成交額531.97億元。

國企指數報11807點，跌100點或0.8%。

A股半日低收，滬指跌0.81%；深成指跌0.9%。

藍籌股方面，平保(02318)曾挫3.3%，半日跌2.3%；友邦(01299)跌1.2%；港交所(00388)跌1%；建行(00939)跌0.6%。另外，騰訊(00700)跌0.1%，目前連跌第4日；中移動(00941)跌0.6%；長和(00001)跌1.1%。相反，滙控(00005)靠穩，半日升1%；萬洲(00288)升1.2%；「三桶油」升0.2%至0.7%。

焦點板塊

科技股：多股跑輸，手機設備股方面，下周一(12月4日)即將晉身藍籌的舜宇光學(02382)曾挫5.2%，半日跌3.1%；瑞聲科技(02018)曾跌3.9%，半日僅跌0.7%；信利(00732)跌3.3%；比亞迪電子(00285)跌1%；昂納(00877)跌2.7%。半導體股方面，中芯國際(00981)跌3%；ASM太平洋(00522)跌2%；華虹(01347)跌5.6%。5G題材股受壓，中興通訊(00763)跌4.5%：長飛(06869)跌4.1%。

濠賭股：今早普遍造好，藍籌銀娛(00027)高見59.3元創逾三年高，半日升1.4%；金沙中國(01928)跌0.7%。另外，美高梅中國(02282)升0.6%；永利澳門(01128)創近3年高，半日升1.5%；新濠國際(00200)升2.1%；澳博(00880)跌2.9%。

食品/飲料製造商：另一跑輸大市板塊，中國食品(00506)今日就分派兩項特別息除淨，半日挫7.8%，同系中糧控股(00606)無起跌；中糧包裝(00906)跌0.1%；中糧肉食(01610)升0.6%；蒙牛(02319)挫4.1%，為跌幅最大藍籌。另外，旺旺(00151)跌1.9%；統一(00220)跌1.9%；青島啤(00168)跌2.4%。

焦點股份

半新股：多股逆市急升，普天通信(01720)曾見1.88元創上市新高，半日升11%；雙運控股(01706)曾飆30.8%，半日升27.4%；創業板瑩嵐集團(08470)升12.5%。焦點半新股偏軟，閱文(00772)跌1.7%；雷蛇(01337)跌0.5%；易鑫(02858)跌1.7%。

金利豐金融(01031)：上周五受壓，今早績後曾升8.6%，半日升8%。集團中期盈利9.09億元，按年增長22.09%，不派中期息。另外，金利豐金融早前獲MSCI明晟納入MSCI香港指數，將於11月30日收市後生效。

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