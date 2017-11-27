半新股逆市急升，普天通信(01720)曾升14.6%，見1.88元創上市新高，現升12.2%，成交額4150萬元。集團招股價0.66元。
雙運控股(01706)曾飆30.8%，見1.53元，現升26.5%，成交額2570萬元。集團招股價為0.56元。
創業板瑩嵐集團(08470)升12.5%，報0.9元。
焦點半新股偏軟，閱文(00772)跌1.5%；雷蛇(01337)跌0.9%；易鑫(02858)跌2.5%。
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半新股逆市急升，普天通信(01720)曾升14.6%，見1.88元創上市新高，現升12.2%，成交額4150萬元。集團招股價0.66元。
雙運控股(01706)曾飆30.8%，見1.53元，現升26.5%，成交額2570萬元。集團招股價為0.56元。
創業板瑩嵐集團(08470)升12.5%，報0.9元。
焦點半新股偏軟，閱文(00772)跌1.5%；雷蛇(01337)跌0.9%；易鑫(02858)跌2.5%。
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