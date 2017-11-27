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今日 11:29 港股直擊 香港財經

【新股追蹤】日清周三招股 4252元入場

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本港最大即食麵零售商日清食品(01475)周三起至下周一招股，銷售文件披露，日清招股價介乎3.45元至4.21元，發行約2.69億股，當中一成在港公開發售，集資最多11.31億元。每手1000股，入場費4252.42元。

該公司集資所得款項，約45%將用於擴充及升級廠房及設備；30%用於在內地建立戰略夥伴關係及收購事項；約10%用於擴大銷售及分銷網絡；約10%用於提升研發能力；其餘5%則用作營運資金及一般公司用途。

該公司預期12月11日掛牌。

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