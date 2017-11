即巿股評 港股直擊

剛過去的「雙11」及美國「黑色星期五」,前者創下1682億人民幣的成交紀錄,後者在包含前1天的感恩節在內,全美消費金額一共200億美元(折合人民幣約1319億),其中網絡銷售額按年增長17%至15.2億美元,移動網絡銷售佔46%。其實在感恩節前,美國的網上購物熱潮已經隨「雙11」的餘溫而展開,在截至11月21日的網購消費已逾286億美元創新高,按年增18%。

隨着網購的興起,也帶動了電子支付的使用。筆者於8月9日點評過的御藥堂(00932),該公司於7月向獨立第三方收購千維科技70%股權,後者主要向財付通(綜合線上支付平台)提供微信支付境外收單解決方案服務,現金代價2.7億元。集團將會以招股尚未使用所得款項,配售可換股債券及以內部資源撥付。

近日,WeChat Pay HK與香港港鐵(00066)簽署合作協議,並成為合作夥伴,旨在推動流動支付在港鐵公司於本地客運業務中的應用。根據協議,WeChat Pay將為港鐵公司提供流動支付解決方案,包括WeChat Pay HK及微信支付,為香港乘客及內地旅客帶來簡單、安全及方便的流動支付體驗。

此外,香港版微信支付WeChat Pay HK正式在香港開通三個新功能,包括提供內地用戶早已習慣的二維碼支付、可接入商戶POS機的QuickPay付款碼,以及即將於12月上線的支付小程序WeChat Pay Check out。經此一役,香港的電子支付有望更加普及,向「無現金化」的目標更進一步,追趕全球的大潮流,料這會對御藥堂的業務發展有利。

御藥堂擬1拆4增市場動力

御藥堂早前曾發盈警,預計截至2017年9月止的6個月中期業績將會錄得虧損,部分原因是因為新收購所引致一次性法律及專業費用增加;以及新收購之線上資訊及廣告業務處於磨合期而錄得輕微虧損。然而,集團的股價似乎未有受影響,市場對公司新收購投下信心一票,股價亦反覆向好。

事實上,自從集團公布收購千維科技70%股權的交易後,集團的股價自5元水平反覆上升,升至現時約7.5元水平。為了減少投資者的入市成本,以及擴闊股東基礎,集團將會將股份1拆4,並計劃在12月5日生效。

根據諾貝爾經濟學獎得主Eugene Fama和幾個學者曾發表一篇論文《The Adjustment of Stock Prices To

New Information》,Fama的研究結果和他的成名理論效率市場理論相同,就是拆細的效果會令市場重新估算股份的未來收入流,再充分反映在市場價格之上,以引證市場有效。由於市場對御藥堂的收購反應正面,且看在股份拆細之後,能否進一步反映新收購業務的價值,創造股價上行動力。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界,透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞