港股直擊 即巿股評

港股連升4周累飆半成，不過整體大市仍平平，市場升勢仍然側重少數權重股，騰訊(00700)上周自高位回落整固，其預託證券(ADR)回穩，或有利今日大市重上三萬點附近水平。

上周五歐美股市普遍造好，納指和標普500指數創收市新高。當天是黑色星期五購物季節的開始，美股提前3小時收市。道指收升31點0.14%，報23557點。納指收漲0.32%，報6889點。標普500指數收漲0.21%，報2602點，首次收市站上2600點。全個星期三大指數以納指表現最好，升幅有1.57%。零售商受到關注，亞馬遜收漲2.6%，報1186美元，連續三個交易日創收市紀錄新高，得益於黑色星期五銷售報捷。

另外，投資者還押注於企業稅減稅計劃將可使得當前的美國經濟擴張時期延續下去，但市場有關共和黨領導下的美國國會是否將可在年底以前通過稅收改革計劃的懷疑情緒則仍然存在。

德國組建聯合政府的前景變得明朗，提振市場氣氛。德國社會民主黨(SPD)表示，準備和其他黨派進行磋商，打破政治僵局。德國DAX指數周五收升0.39%，報13059點，全周漲0.51%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。騰訊(00700)ADR折合港元計收報419.61元，較本港上日收市價，升3.81元；滙控(00005)ADR收報76.6元，升0.3元；國壽(02628)ADR收報27.13元，升0.23元。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報10.71元，跌3仙；中石油(00857)ADR收報5.34元，無升跌；中石化(00386)ADR收報5.67元，升2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報80.14元，升0.49元；聯通(00762)ADR收報11.72元，無升跌。

ADR港股比例指數報29997，較上周五恒指收市升130點或0.43%。恒指上周五收報29866點，升158點或0.5%。股價高於50天線比率的中線市寬上升1.5個百分點至38.6%。中短線市寬仍與恒指熊背馳嚴重，惟兩者已觸及支持，有條件技術反彈，有助大市追恒指落後。恒指短期阻力為上周五(22日)創出的30199點之十年高位，初步支持參考10天線約29470點附近。

本周重要經濟數據方面，今日將公布中國10月工業經濟效益月度報告，周四則公布中國11月份官方製造業採購經理人指數(PMI)。內地股市上周受壓，留意下月開始，A股解禁規模將明顯增加，或對市場造成衝擊。

焦點股份

今日有多家公司公布截至9月底止中期業績，其中以中國燃氣(00384)及大家樂(00341)較受關注。另外，楓葉教育(01317)公布截至8月底止全年業績。

中國機械工程(01829):公布擬向控股股東國機，收購中國電力工程有限公司全部股權，總代價19.8億元人民幣。

世紀金花(00162)預期截至9月底止中期業績，虧損將大幅減少。