即巿股評 港股直擊

澳門今年8月經歷嚴重風災後，市況正回復正常。據博彩監察協調局發布，10月份博彩毛收入按年上升22.1%至266.3億澳門元，是自2014年10月以來的單月最高，並連續15個月錄得同比增長。數據理想，主因今年內地「十‧一」黃金週及中秋假期長達8日，令訪澳旅客增加，對博彩業收入有正面作用。總計首10個月累計博彩收入上升19.2%至2,200億澳門元。

現時澳門博彩收入表現穩中向好，預期全年收入增長逾兩成，濠賭股前景看法正面，投資者可從中挑選。位於氹仔的北安客運碼頭已於6月啟用，出入境人次處理量較臨時碼頭多3至5倍，未來旅客到路氹地區更為方便。在路氹持有多個項目的金沙中國(01928)，可值留意。

截至9月底止，金沙中國第三季經調整EBITDA按年增長3.8%至6.52億美元，是自2014年第四季以來的新高。同期收益上升12.2%至19.3億美元，純利則增24.4%至4.03億美元。季績主要靠澳門巴黎人帶動，經調整EBITDA增長27.4%至1.35億美元。不過其他項目均呈倒退現象，其中澳門威尼斯人經調整EBITDA下挫16.5%至2.65億美元，金沙城中心經調整EBITDA比減少11.9%至1.55億美元。

新項目料於2020年完工

面對路氹地區的激烈競爭，集團計劃投資約11億美元，在明年第二季翻新及擴建澳門金沙城中心及澳門四季酒店，打造具倫敦特色的新綜合度假村「The Londoner Macao」。該地標項目預料2020年完工，相信屆時可增加市場關注度，吸引高端客戶群，並與其他旗下項目產生協同效應。

不過，澳門首批賭牌於2020年起陸續到期，而金沙中國的賭牌則於2022年到期。市場關注澳門賭業會否出現「洗牌」，金沙宣布斥資進行翻新及擴建工程，不但影響公司業務收入，亦會影響派息。至於能否對長遠收入帶來正面作用，仍是未知之數，近月股價因而走弱。

預期金沙中國年內業績主要依靠澳門巴黎人帶動，而澳門博彩收入錄得理想增幅，有助推動金沙中國的業務收益增加。最近有資金從強勢股流出，而金沙中國的股價表現較同類型股份差，加上現價相信已反映負面因素，具追落後概念。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期金沙中國2017、2018及2019年每股盈利為0.06元、0.06元及0.05美元，給予12個月目標價42.0港元，相當於今年預測市盈率28.0倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理