即巿股評 港股直擊

港股在過去一周氣勢如虹，恒指成功突破三萬點關口，一度升至30199點的十年高位，雖然衝高後有獲利盤出現，但恒指仍然維持在高位整固，與三萬點大關距離不遠。大市交投熾熱，投資者對輪證產品的需求亦增加，特別是兩隻強勢股騰訊(00700)及中國平安(02318)，在股價持續破頂之際，相關產品的交投量上升不少。

不知投資者在作個股牛熊證部署時，有否留意不少個股牛證的街貨量，已經升至100%。先從基本概念說起，每隻牛熊證上市時，輪商均會為產品制訂若干發行量，例如5,000萬份或1億份等，而該發行量是輪商因應風險及對沖難度而制訂。然而，在近期市況熾熱下，多隻強勢股如騰訊及平安的牛證，在短時間內廣受投資者歡迎，街貨量迅速上升至100%。事實上，除了騰訊及平安牛證外，追落後的港交所(00388)及滙豐(00005)牛證，亦有多隻產品的街貨量上升至100%水平。

當牛證街貨量上升至100%水平時，會衍生甚麼問題？簡單來說，輪商再沒有足夠貨量同時開出買入盤及賣出盤，如果市場對該產品的需求繼續殷切，或有機會將價格搶高至遠高於理論價的水平。如投資者未有留意街貨量問題，而以遠高於理論價的價位入貨；當市場買賣盤消失後，價格回落至理論價水平時，高位追貨的投資者，便有機會在相關資產價格未有出現明顯變化時，蒙受額外損失。

舉例說，如某隻牛證產品的理論價是0.06元，在街貨量升至100%後，即使輪商繼續在0.06元水平為投資者報出買入價，但市場投資者卻在遠高於該水平的價位作交投，舉例來0.08元。如果投資者未有留意街貨量問題，而以0.08元追入了產品；及後市場投資者冷靜下來，未有再以高位搶貨，牛證價格便有機會在正股價格未有明顯波動時，回落至理論價即0.06元附近，高位追貨的投資者，或有機會因此蒙受0.02元的損失。

有甚麼方法可以避免「買貴貨」？方法一是要留意牛熊證的街貨量，這個數據在發行人網站及報價機上均有提供。方法二，亦是更直接更有效的方法，就是在報價機上觀察發行人為產品開出的買入盤，因為該水平才是產品的理論價值。另外，由於發行人網站及報價機上的街貨量，數字只是截至上一交易日收市，如有一隻產品上日的街貨量未算很多，但卻在即市被資金大手吸納，令街貨量升至100%，單靠觀察街貨量無法反映產品的真實街貨水平，此時觀察輪商買入盤就是更直接及更有效的方法。另外，當買入產品後，亦需留意街貨量的變化；如街貨量在短時間急增，而市場又有其實買賣盤搶高價格，倒不如考慮在價格搶高時減持，再換馬至其他低街貨產品。

如投資者想尋找街貨量相對較低的產品，看好騰訊的進取選擇，可留意新上市的騰訊牛(63001)，收回價411.68元，18年9月到期；又或收回價較低的騰訊牛(63000)，收回價399.68元，18年9月到期。

至於平安產品方面，進取的可考慮平安牛(62817)，收回價78.82元，18年10月到期；又或收回價較低的平安牛(62815)，收回價76.80元，18年10月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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