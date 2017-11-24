港股直擊 即巿股評

隔晚美國市場感恩節假期休市。港股昨日在A股拖累下回吐295點，今日反覆回升，於三萬點下方整固。

恒指今早高開80點，開市後表現反覆，曾抽升210點，見29918點全日高，受制三萬點回落，曾倒跌11點，見29696點全日低，之後再回勇復升過百點，中午升96點，波幅上午成形，午後A股走強，恒指亦曾升逾180點，惟未能突破上午高位。恒指收報29866點，升158點或0.5%。大市今日上升股份比例為59%，下跌股比例為41%。

總結全周，恒指升667點或2.3%；連升4周累飆1427點或半成。

全日成交額1046.33億元，較上日減少約312.58億元或23%。

國企指數收報11908點，升171點或1.5%。國指全周升299點或2.6%。

恒指即月期貨收市升90點或0.3%，報29910點，高水44點。

A股午後走勢好轉，收市個別發展，滬指升0.06%；深成指跌0.06%。兩市成交額約4402億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美股昨日休市，今日亦將提早收市，道指期貨最新升5點，報23490。

藍籌金融股回升，建行(00939)升1.6%；滙控(00005)升0.2%；友邦(01299)升1.3%；中行(03988)升1%；工行(01398)升1.1%。另外，中移動(00941)升0.8%；萬洲國際(00288)升3.4%；中石化(00386)升0.9%。相反，騰訊(00700)跌0.9%，連跌3日；港交所(00388)跌0.4%；吉利(00175)跌1.8%，為跌幅最大藍籌；恒安(01044)跌1.7%。

焦點板塊

內險股：今日全線回勇，平保(02318)反彈3.5%，報83.75元為全日高，全周升6.21%為藍籌升幅王；人保(01339)升4.2%；太保(02601)升3.3%；財險(02328)升1.2%；新華保險(01336)升2.1%；太平(00966)飆8.7%；國壽(02628)跑輸，僅升0.7%。

本地地產股：美國聯儲局11月議息會議紀要之措辭偏鴿派，令投資者認為明年聯儲局未必會堅持三次加息那樣激進，本地地產股續跑贏大市，新地(00016)升0.8%；恒地(00012)升0.7%；領展(00823)創新高，收市升1.1%；長實集團(01113)升1.8%。相反，昨日上市的九倉置業(01997)曾低見48.55元創新低，收市跌1%；九倉(00004)跌1.4%。德銀、摩通和野村首予九倉置業「中性」評級；大摩亦首予「與大市同步」評級。

科技股：手機設備股個別走，比亞迪電子(00285)創逾3個月低，收市跌3.3%；高偉(01415)跌0.3%。相反，信利(00732)今日舉行股東特別大會，表決分拆信利汕尾並於深圳證券交易所獨立上市，收市升2.6%；藍籌瑞聲(02018)見兩周低後倒升0.2%；舜宇(02382)反覆高收1.5%。科網股方面，金蝶(00268)跌2.3%；網龍(00777)跌0.2%。半導體股中芯(00981)跌1.2%；ASM太平洋(00522)跌1.2%。焦點半新股方面，閱文(00772)升0.8%；雷蛇(01337)升2.4%；易鑫(02858)無起跌；眾安(06060)跌0.3%。

醫藥股：多股跑出，近月表現落後的四環醫藥(00460)發飆14.7%；石四藥(02005)創新高，收市升3.4%；石藥(01093)升3.5%。另外，綠葉製藥(02186)升3.8%；雅各臣(02633)日前公布半年多賺四成，收市升3.6%；中生製藥(01177)升半成。半新股Sisram(01696)日前獲控股股東及執董增持股份，股價升7.8%。

焦點股份

莎莎國際(00178)：曾飆升12.1%創逾5個月高，收市升4.1%，成交額1.41億元。集團昨日中午公布，中期業績按年升14.54%，每股派中期息3.5仙。德銀績後維持莎莎「買入」評級和目標價4.02元不變。

迅捷環球(00540)：今早低開9.9%，開市後曾挫34.7%創逾一年低，收市挫31.4%。集團公布，主席兼行政總裁黃志深，以及另外3名執行董事陳洪光、鄧惠珊及區維勝，擬出售共67.09%股本的磋商已終止。

志道國際(01220)：集團將公布中期業績，股價績前逆市急挫，曾插44.8%，收市跌40.3%，為表現最差港股，成交額8650萬元。

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