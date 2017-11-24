港股直擊 即巿股評

摩根士丹利 騰訊控股(00700)

評級：增持 -> 增持

目標價：420元-> 480元(較前收市419.6元有14.4%潛在升幅)

摩根士丹利發表報告指，騰訊今年以來股價已累升1.21倍，市場關注對其估值水平，不過該行認為騰訊近期發展值得把估值重估，將目標價上調一成四至480元。

大摩預期騰訊股價短期或呈波動，若股價呈弱勢，料可為長線投資者提供機會，主要是騰訊多項業務變現化正在展開。該行把騰訊2018年及2019年非通用會計準則之每股盈利預測增長各上調4%及7%，分別至9.04元及11.37元人民幣。

該行預料對騰訊的網遊及手遊市場增長穩定，網上廣告市場可推動收入及ARPU，料公司旗下廣告業務於2016年至2018年收入複合增長率達46%、同時手遊收入複合增長率56%、個人電腦遊戲複合增長率18%、社交媒體複合增長率43%。

大摩給予騰訊「最牛」(Bull)情境下目標價為628元，相當於預測2018年非通用會計準則下每股盈利56倍，此情境需其所有產品及服務具強勁變現化。

該行指，騰訊目前估值相當於預測2018年及2019年非通用會計準則下每股盈利各39倍及31倍，處於其2014年至2016年介乎24至40倍的歷史水平高端，其估值顯得昂貴，或會引來短期獲利回壓，但無論如何，公司關注長期增長持續性，旗下微信活躍用戶日均廣告收入僅2.1美元，對比Facebook及Line各30.1美元及4.8美元，顯示其未來具增長空間，認為近期獲市場重估合理。

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