港股直擊 即巿股評

今日與大家分析於11月16日上市的易鑫集團(02858)，若參考騰訊控股(00700)旗下的閱文集團(00772)早前發布的招股結果，對於易鑫在公開發售部分凍資近3800億元、超額認購達561倍，以及用上限價7.7元上市，認為大家都不會感到意外。但論到上市後股價表現，相信有很多散戶大失所望，上市首四日均見高開低收的「陰燭」，並且第二日連跌三日，甚至失守上市價，於11月21日收報7.12元，較上市價低7.53%。翌日於上午十時許一度低見6.43元，之後股價逐步回升，最終收報7.38元，為上市五日以來首次出現「陽燭」，可是升幅卻不足4%。因此，市場上有不少投資者產生一個疑問：「為何騰訊光環只惠及閱文，易鑫卻沒有不見受惠呢？」

不應詫異股價表現

然而，對於易鑫的股價表現，筆者並不感到詫異，早在上市前一晚於臉書專頁的直播節目上，我已表示其上市首日股價表現，肯定遠遜於閱文，合理期望應是高於上市價三至四成，樂觀也只能看五成而已。那節目於暗盤交易時段完結後才「出街」，我是做節目前已知當日暗盤高見11.5元，較上市價升逾49%，以及收報10.94元，較上市價升逾42%，而說出上述看法的。聽起來好像有點矛盾，既然暗盤已升逾四成，何以我認為合理期望應是三至四成呢？其中一個答案見於11月13日上市的雷蛇(01337) 股價表現，上市首日開見5.49元，較上市價3.88元升幅不足42%，遠遜於閱文上市首日高位較上市價高出一倍。要知道雷蛇招股反應也非常熾熱，於招股首日 (11月1日) 有券商表示預留了3億元孖展額，接受孖展認購幾分鐘已「借爆」，最終公開發售部分凍資也超過1239億元，超購逾290倍，但上市首日已見高開低收，較開市價跌逾一成(5.12元→4.58元)，那麼當時還值得憧憬三日後上市的易鑫股價表現嗎？故此易鑫上市首日較開市價跌近兩成 (10.00元→ 8.12元)，亦毋須感到詫異。

股權佔比看重視度

再者，閱文與易鑫，大家認為馬化騰較重視哪一間公司呢？於招股書顯示騰訊間接持有閱文52.62%股權；易鑫則是20.90%，騰訊為前者的控股股東 (佔權不少於30%)，又因佔權逾五成，於控股上已取得主導權。騰訊只是後者的主要股東 (佔權介乎10%及少於30%)，以騰訊的財力，難道不可以入股至成為控股股東，或是與閱文一樣取得控股主導權嗎？所以馬化騰較重視的公司，早已呼之欲出，究其原因應與兩者的基本面差異有關，截至去年底閱文和易鑫的每股資產淨值分別是9.3573和0.0841港元，相對上市價55元和7.7元，市賬率分別是5.88和91.52倍，就著科網概念股份之合理市賬率為6倍來看，顯然後者訂價嚴重偏高。另想指出實際當時易鑫的每股資產淨值應是-0.2099港元，筆者見其因優先股公允值虧損入賬高逾15.87億港元，而此項目將隨著優先股轉換成普通股後便會撇賬，所以在計算每股資產淨值已將其剔除，所以上述為經調整每股資產淨值。

進場前應要三思

最後分析易鑫的股價合理值，按相同理念，今年預期經調整每股盈利為0.0628港元，以11月22日收報7.38元計出市值約463億元，行業定位為其他金融，市值低於3151億元的港交所(00388)和1072億元的金利豐金融(01031)，兩者市盈率分別是53.40和92.16倍，假設易鑫的市盈率介乎兩者之間，股價合理值為3.35至5.79元，所以就算以上限值與7.38元比較，潛在跌幅也有21.54%，故此不排除於穩定價格期結束後(於香港公開發售截止申請日期起三十日內，即12月9日)，股價仍有下跌的可能，故此投資者「博撈底」前要三思。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

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