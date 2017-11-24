多隻醫藥股跑出，近月表現落後的四環醫藥(00460)發力，暫時最多升10.8%，見2.78元，現升一成，成交額8150萬元。
石四藥(02005)創新高，現升3.2%；石藥(01093)升2.1%。
另外，綠葉製藥(02186)升4.2%；雅各臣(02633)日前公布半年多賺四成，最新升4.6%；中生製藥(01177)升1.7%。
半新股Sisram(01696)日前獲控股股東及執董增持股份，反彈10.2%，現升9.5%。
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另外，綠葉製藥(02186)升4.2%；雅各臣(02633)日前公布半年多賺四成，最新升4.6%；中生製藥(01177)升1.7%。
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