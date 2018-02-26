即巿股評 港股直擊

讀者鄧先生問:「你好，本人有八十萬資金，欲投資騰訊(00700)，是否好選擇？如是，應什麼價位買入？謝謝。」(周五收報415.8元)



林嘉麒 宏滙資產管理董事及投資策略總監

「騰訊仍然是好選擇，業績理想，未來仍然有不少憧憬，如分拆及新遊戲上市，有利估值提升，亦是北水掃貨對象。騰訊未來股價上升機會大，雖然短期該股在恒指之比重需要調整令被動型的指數基金要沽貨，但同時亦有其他非指數基金投資騰訊，且規模更大，會伺機吸納，故比重調整對股價影響料有限。建議讀者分兩注資金，分別在420元即大概10天線及400元大位可以吸納。」

岑智勇 南華金融集團高級策略師

「謝謝鄧先生的提問。假設鄧先生是一名長線投資者，騰訊在2017年第3季錄得收入652.1億元 (人民幣，下同)，同比增長61%，較第2季增長15%。第3季毛利316.81億元，同比增長45%，較第2季增長12%。第3季盈利180.47億元，同比增長67%，較第2季下跌1%。騰訊第3季純利較第2季輕微下跌，原因是第3季的銷售及市場推廣開支，以及一般及行政開支大增所致。繼《王者榮耀》之後，新近推出的手機遊戲《光榮使命》測試反應熱烈，宣布再延長測試期，有望成為新的業績增長點。故中長線而言，可趁近期回軟時吸納。但若鄧先生是短線投資者的話，由於近期騰訊股價己從439.6元的高位回軟，更失守420元的近期較重要的支持，料短線股價仍偏軟，可待跌至403.4元左右才考慮作抄底博反彈之操作。」

李浩然 信報投資研究部

「騰訊長線前景當然樂觀；但由本月初352元，最多曾升至439.6元，升幅達25%，是今年以來最大波幅的一個月份；技術性上是升得太快，投資情緒似乎變得太亢奮；短期來看，應需要時間消化一下，但也許是趁回調作分注吸納的機會。個人認為要估底是不太切合實際，最好還是分三至四注買入；在400元水平附近理論上是相對合理的第一注買入時機；如果出現再大一點的調整，第二注是作為溝貨準備；而最後一注則是要確認了股價已見了底部並開始調頭回升一定水平後，才再考慮加碼。」

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