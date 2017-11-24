即巿股評 港股直擊

隔晚美股感恩節假期休市，港股噚日午後即趁呢個機會玩嘢，加上A股確係陀衰家，喺股王茅台插水，同埋債市資金緊張情況下，A股連日下跌，上證指數更失重要支持位3400點，港股噚日下晝借勢倒水，由30000點直插400點至29600先有支持反彈，全日跌咗295點，報收29708點，險守29700水平。

恒指今日高開80點，一度升210點，見29918點，可惜29900關再失守，倒跌11點，見29696點半日低位，喘定後回升，中午恒指報收29804點，升96點；國指則升116點，報收11853點。不過周末前夕，缸邊友入場唔積極，半日成交額只有589億元。

領展(00823)成為最大升幅成份股，創70.85元新高，半日升1.82%，報收70.1元。領展屬防守股，喺大市回落調整之際上升，反映資金開始以守為攻，唔再博命，避險情緒正升溫。陀地地產股今日支撐大市反彈，長地(01113)同新地(00016)均升逾1%，恒地(00012)亦錄得近1%升幅。地產股有得上，多得聯儲局份11月會議紀錄用詞偏向鴿派，明年未必堅持加息三次，有利地產股跑贏大市。

散戶血肉長城要小心

除咗陀地地產股，金融股亦給力，話咗建行(00939)係內銀股首選，今日反彈力度亦較大，半日升1.6%。重磅股又係金融股行先，滙控(00005)升0.3%；友邦(01299)升0.7%；平保(02318)升1.6%。至於股王騰訊(00700)喺440元cap咗頂之後回落，今日第三日下跌，股價再跌1%，半日報收415.2元，散戶喺415元築起血肉長城。根據過往經驗，散戶一築起條血肉長城，嗰個位唔會係支持位，反而要插深啲，想博騰訊反彈唔使咁急出手，落番410元先考慮未遲。

另外兩隻科技龍頭兼藍籌股瑞聲(02018)同埋舜宇(02382)繼續調整，兩股跌破10日線後跌勢持續，暫未宜撈底。其他科技股亦向下，之前升得急，回吐自然跌得甘，唔少科技股都已失10日線，表現麻麻。

面對今日咁嘅市況可以點，阿Man選擇做花生友，皆因指數喺29800點認真唔湯唔水，噚日29600水平有支持，但上面30200點分分鐘短期見頂，加上期貨開始轉倉，月底又有rebalancing，估計暫時反覆波動，大市唔企番穩30000點難再向上，一旦29600再失，呢轉升浪幾乎肯定告一段落。至於之後會唔會出現深度調整未肯定，但29600再失，30200半數確認已見頂。家吓喺29800至29000水平徘徊，剛好中間唔上唔落，咁嘅形勢選擇做花生友。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人