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恒指本周一度突破30000點，林嘉麒指，現時本港股市的估值及企業盈利，都比較十年前健康，相信明年首季仍然可再挑戰約歷史高位。詳情速看短片！
A股驚水緊 滬挫2%今年最傷
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邪教領袖與失敗樂手
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減稅好淡吹大了 實際影響相當小
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上壓130，下壓80：你有高血壓？
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明年最後升浪的催化劑
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新零售改變購買習慣
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QR code payment is the way to go
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比特幣像黃金─良好貯藏手段
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第一信用金融遭證監會勒令停牌
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美國供應緊張 油價上揚
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開市焦點:料三萬點附近整固 留意A股
港股直擊 ｜ 今日 08:42
Teva據報裁減以色列兩成僱員
國際財經 ｜ 今日 09:07
【EJFQ信析】大時代2.0尋寶 弱勢板塊更可取
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港股甫開升210點後急回吐 騰訊跑輸
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【盤房來料】處於支持於阻力位中間難博
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恒指高開80點 建行高開1.4%
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唐家成冀盡快公布滬深港通實名制詳情
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中午回升96點 金融地產股撐市
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