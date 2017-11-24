港股直擊 即巿股評

隔晚美國感恩節假期休市。港股昨日回吐295點後，半日反覆回升，惟欠動力重上三萬點。

恒指今早高開80點，開市後表現反覆，約9時45分後曾抽升210點，見29918點半日高，受制三萬點回落，曾倒跌11點，見29696點半日低，之後再回勇復升過百點。恒指中午收報29804點，升96點或0.3%，大市成交額589.57億元。

國企指數報11853點，升116點或1%。

A股未回穩，滬指跌0.59%；深成指跌0.73%。

藍籌金融股回升，建行(00939)升1.6%；滙控(00005)升0.3%；友邦(01299)升0.7%；平保(02318)升1.6%；中行(03988)升1.3%；工行(01398)升0.8%。另外，中移動(00941)升0.6%；中石化(00386)升0.9%。相反，騰訊(00700)跌1.1%，暫見3連跌；港交所(00388)跌0.4%；吉利(00175)挫3%，為跌幅最大藍籌。

焦點板塊

本地地產股：美國聯儲局11月議息會議紀要之措辭偏鴿派，令投資者認為明年聯儲局未必會堅持三次加息那樣激進，本地地產股續跑贏大市，新地(00016)升1.3%；恒地(00012)升1%；領展(00823)創新高，半日升1.8%；長實集團(01113)升1.8%。昨日上市的九龍倉置業(01997)曾低見48.55元創新低，半日升0.1%；九倉(00004)跌0.4%。

科技股：手機設備股今早普遍跑輸，比亞迪電子(00285)創逾3個月低，半日跌4.6%；藍籌瑞聲(02018)見兩周低，半日跌1.2%；舜宇(02382)跌1.1%；高偉(01415)跌1.2%；昂納(00877)跌2.9%。相反，信利(00732)今日舉行股東特別大會，表決分拆信利汕尾並於深圳證券交易所獨立上市，半日升3.1%。科網股方面，金山軟件(03888)跌1.5%；金蝶(00268)跌1.6%；網龍(00777)跌1.5%。半導體股中芯(00981)跌2%；ASM太平洋(00522)跌1.3%。

焦點股份

莎莎國際(00178)：曾飆升12.1%創逾5個月高，半日升7.2%，成交額1.02億元。集團昨日中午公布，中期業績按年升14.54%，每股派中期息3.5仙。德銀績後維持莎莎「買入」評級和目標價4.02元不變。

協鑫新能源(00451)：昨日急升11%，今早進一步造好，再創逾兩年高，半日升5.8%。保利協鑫(03800)今早無起跌，報1.42元。

迅捷環球(00540)：今早低開9.9%，開市後曾挫34.7%創逾一年低，半日挫31.4%。集團公布，主席兼行政總裁黃志深，以及另外3名執行董事陳洪光、鄧惠珊及區維勝，擬出售共67.09%股本的磋商已終止。

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