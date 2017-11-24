即巿股評 港股直擊

噚日朝早見恒指打橫行到以為收咗市，於是就趁呢啲無咩好寫嘅空檔嚟講埋二八定律個下半part長尾理論，用

騰訊(00700)同平保(02318)比喻頭部(二八定律)，而港交所(00388)、友邦(01299)、工行(01398)同建行(00939)比喻為尾部(長尾理論)，雖則兩套理論係經濟學上無一個明確嘅definition，但翻查資料，幾可肯定嘅係二八定律比尾長理論準確性高；再加上噚日恒指牛熊證街貨圖中見到大市向上行仍然可以近距離食到一定數量嘅期指，推斷條尾巴應該有能力將恒指推向上。

噚日恒指尾市跌幅擴大，一度跌逾400點，今朝早似有跌定嘅跡象，友邦、工行同建行仍保持升勢，如果噚日回調係一個入恒指牛嘅靚位的話，咁今日可能就係你收割恒指牛嘅時機；「咁大堆頭一齊升都只係維持到一兩日咁少咋？」長尾嘛，80%嘅貨賺埋餘下個20%利潤嘛(認真，套用於零售層面嘅長尾理論，被近十年嘅網上銷售概念打破咗個框框，真係有興趣嘅話，可以上網search吓，甚至去書局打書釘都仲得)。

開恒指牛熊證街貨圖睇，依家10點26分，恒指現報29752點，升45點。最貼價嘅係30200至30299點，有相當於784張期指，由於噚日恒指跌幅大，所以現價要向上行500幾點先可以食得到呢part 街貨。至於下行嘅話，最貼價嘅就係29100至29199點，呢度有相當於1538張期指，量就真係夠多啦，但認真用計數機計一計嘅話，原來大市現價同呢個位相差600零點咋喎。當大市又企喺呢啲中間位嘅時候，即係可以抖抖嘅時候，50/50落注同賭大小無分別，若然你噚日入咗市有貨揸手而係採短線策略的話，今日搵個靚位食餬，然後等收工好過；無貨又點？由依家開始等收工啦！Happy Friday！

下周一(11月27日)有啲事要返一返學校，所以《輪證贏家》要暫停一期，下周二(28日)續，不便之處，敬請原諒(唔好怪我，要怪就怪我學校個副系主任啦)。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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