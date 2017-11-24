手機設備股今早普遍跑輸，比亞迪電子(00285)曾挫7.2%，見18.6元創逾3個月低，現跌5.5%，成交額1.08億元。
藍籌瑞聲(02018)低見167元為兩周低，現跌1.1%；舜宇(02382)跌0.8%。
另外，通達(00698)跌0.5%；高偉(01415)跌0.9%；昂納(00877)跌1.9%。
相反，信利(00732)升1.8%，集團今日舉行股東特別大會，表決分拆信利汕尾並於深圳證券交易所獨立上市的議案。
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另外，通達(00698)跌0.5%；高偉(01415)跌0.9%；昂納(00877)跌1.9%。
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