港股直擊 即巿股評

隔晚美國金融市場感恩節假期休市，港股昨日回吐295點後，料今日續於三萬點附近爭持。

美股昨日休市，今日亦會提早收市。另外，美國今日將公布服務業和製造業PMI。

昨晚歐洲股市個別發展，英國富時100指數收報7417點，跌0.02%或1點。德國DAX指數收報13008點，跌0.05%或6點。法國CAC 40指數收報5379點，升0.50%或26點。歐洲央行(ECB)公布的會議紀錄顯示，ECB政策制定者上月基本上一致同意延長資產購買計劃，但在保持購債措施開放性的決定上，似乎引發較為激烈的爭論。

油市昨晚仍有交易，紐約期油升54仙，報每桶58.56美元，挨近較早時創下的58.58美元兩年高位；布蘭特期油升23仙，報63.55美元。

夜市期指收報29883點，升63點，較昨日恒指收市高水175點。恒指昨日午後急挫，曾挫409點，收市前跌幅稍為收窄，報29707點，跌295點或1%，5連升告終。恒指短期支持參考10天線約29400點附近。

A股昨日急挫，滬指挫2.29%；深成指挫3.33%。釀酒股挫逾3%；金融、石油、化工、房地產股挫逾2%，留意今日走勢。

焦點股份

滙控(00005)：高層出現人事變動，全球銀行聯席主管Matthew Westerman即時離職。Westerman在兩年前從高盛跳槽滙控，承擔重整有關業務的工作。滙控未有解釋他離職的原因，他離職後，另一名聯席主管Robin Phillips負責管理全球銀行的工作。

莎莎國際(00178)：截至9月底止中期業績，盈利1.1億元，按年升14.54%；每股盈利3.7仙，每股派中期息3.5仙。期內，營業額36.6億元，按年升1.6%。

廣汽集團(02238)：與中移動集團簽訂戰略合作框架協議，雙方將在包括4G車載通訊模組研發、車聯網通訊服務、車聯網平台及內容應用、新能源監控平台及過檢等業務中全面合作。

互太紡織(01382)：截至9月底止中期業績，股東應佔溢利3.86億元，按年下跌15.33%。每股基本盈利0.27元，中期股息派26.5仙。

中國核能科技(00611)：按8供1供股，每股供股價1.36元，淨集資2.2億元。供股股份佔擴大後已發行股本約11.11%；供股價較昨收市價1.32元，溢價3.03%。

鞍鋼(00347)：因工作變動原因，姚林已辭任該公司董事長、執行董事、戰略委員會主席、薪酬與考核委員會成員及提名委員會成員職務。另外，王義棟亦因工作變動，辭去該公司總經理職務。

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