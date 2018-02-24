即巿股評 港股直擊

港股前天再創逾10年新高後，昨日跟隨內地股市急挫，恒指失守30000點關口，一度瀉逾400點，收報29707點，跌295點(1%)；大市成交額1359億元。從日線圖來看，恒指經過昨天急跌後，已成功補回前日開市的上升裂口，目前繼續保持在過去3個月形成的上升通道中軸(約10天線29331點水平)之上運行；14天相對強弱指數(RSI)雖從70超買水平回落，但只要不失守50強弱分界，升勢未受破壞。港股稍作調整，對後市更健康。

恒指年初以來累升近8000點(35%)，確認突破10年下降軌阻力，牛氣沖天足以媲美2007年熱炒「港股直通車」，甚至直逼2015年大時代盛況，市場人士開始高唱大市進入「大時代2.0」。

從個股角度分析，全市近2000隻股份中(只計算2016年12月31日前上市的公司)，年初至今錄得升幅的只有930多隻，整體升跌比例為49︰51，與2007年全年有近六成股份上升相距甚遠。此外，年內跑贏恒指、亦即升幅高於35%或以上的股份不足400隻，佔整體股份數目約19%，表現明顯較2007年遜色，當年有近四成股份回報勝過恒指。整體港股年初迄今的平均回報為11.1%，較恒指的升幅低逾20個百分點，而變幅中位數更為負1.1%，反映大部分上市公司股價跑輸恒指，且升勢只集中在少數股份身上。

恒指由上周三(15日)不到29000點水平，連升5個交易日後，至本周三(22日)累升逾千點；然而，期內整體大市每日平均上升股份比例只有43%，明顯較恒指與國指股為低，兩者相關比例分別達55%及60%。

本欄多次強調，港股中線市寬(股價高於50天線比率)由10月13日的62.9%反覆下跌，本周二(21日)更一度跌至37.2%逾3個月新低；種種訊號顯示，資金只集中追捧重磅股。

值得注意的是，參考過去一年走勢，中線市寬多次跌至30%至40%支持區後均見反彈，宜留意該市寬未來數日的表現能否持續向好；若如是，即意味資金開始轉投其他板塊或個股，令大市的上升股票數目變得更全面，屆時港股有望更上一層樓。

事實上，今年表現較弱的煤炭、媒體及農業等板塊均於昨天逆市上揚，如果焦點股份擴散及板塊加速輪動的趨勢愈來愈明確，對後市實百利而無一害。

有見及此，本欄嘗試循板塊角度尋找投資契機。年初以來，港股25個板塊中仍有5個行業的成分股平均回報為負數，分別是農業、電訊、媒體、食品製造和煤炭【圖】。若以股份升跌比例來看，最差的3個板塊分別為媒體、農業及食品製造，股份下跌比例分別達67.7%、62.5%及58.3%，三者的平均跌幅介乎0.6%至13.1%。

考慮到普遍細價股或二三線股未出現禾雀亂飛的局面，假如「大時代2.0」重臨，上述大落後板塊料最能受惠，未來有不俗的潛在上升空間，投資者不妨多加留意，嘗試從中發掘「寶藏」。

信報投資研究部

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