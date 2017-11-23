即巿股評 港股直擊

港股市旺各大行紛紛對大市或個別股份出報告，看官有否發現可以在同一時間同一隻股票，各大行一齊推出最新目標價，有趣只是看那間大行吹得最牛或那間大行唱得最淡，前後兩個星期可以把目標價改完又改，絕對可以今天的我打倒昨天的我。

報告可以幾細緻

作為傳統基金經理下之分析團隊員，他們分析途徑如下：假設要為農業股作分析，他們會清楚該公司有關那幾個種植生產地區，再找今年全球天氣預測，估計該區今年雨量計算會否打風暴，對該年產量是正面或負面、又會取種植種子今年價格走勢、農藥所佔成本，再須估計運輸成本會否有變，例如油價上漲或船期價格週期之變動預測等等，再需找資料看看市場消費者在過去幾年對該類農產品之接受程度，而該分析目標公司之產品在同類中佔有率趨勢如何，市場接受程度增加或正在減少，又會從宏觀該類產品市場消費價格之走勢，徴觀目標公司市場定位與佔有率等等，分析員需把各項所有資料作出量化來計算，讓數值與去年作比較，才得出來年之預測分析，結果最後交至基金經理參考，基金經理才決定加倉或減倉行動，上述一份分析報告隨時要幾星期甚至幾個月才能完成，所以分析報告是何等值錢。這只簡單粗略描述，當中還有其它元素需考慮，分析員做一份報告所考慮周邊的變化非一般人想像，有時看似遠不着邊際，原來他們要從全世界入手縮至一間公司的量化預測。

上司要加入合唱團、惟有開通宵

另一種報告這樣説給讀者知，平日有時約好一班老友放工飲啤酒吹吹水，但其中有位朋友很多時要暫時加班，原因通常在收市後放工前老細下達要某隻股票的分析報告，通常因上午有幾間大行出了某隻股票的最新目標價，為求加入大合唱強勁陣容，人有我有情況下，明天同樣要有該股票報告公諸於世，反正只要一句下面班馬仔便會攪掂明早放好在枱頭，老細通常還有一個簡簡單單的要求，就是人家看升20%明天自己間行報告要看升30%這樣才能吸睛，就這樣我們的老友便要在有限時間內，從公司資料庫找出可以迎合老細心意作出一份報告，又不能抄足其他大行但又要不太離地、又要滿足老細心意，讓高高在上的老細明天身光頸靚去加入大合唱團。

所以分析報告可以很精細，又可以即晚完成人有我有，日後看見或聽見大行分析報告，不要每次以為執到寶，當股壇秘笈跟足來做，以免看正我老友份報告便大件事啦！既然近期市況交投暢旺，看來這位老友要消失一段時間酒吧了！

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。