即巿股評 港股直擊

多家內地媒體報道，日前國務院互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室近日發出「特急通知」，《關於立即暫停批設網路小額貸款公司的通知》，要求各級監管部門即日起一律不得新批設互聯網小額貸款公司，禁止小貸公司跨區域經營。

這份針對P2P的特急通知相對嚴厲，強調除現有157家已有網路小貸牌照的機構之外，不再發放新的牌照；徹查並清理國資代持股權、以國資名義申請牌照等掛名情況；重點關注一年內控制權變更的持牌機構，對於不符合要求的限期整改；清理後只保留兩類持牌機構，包括大型國企和大型互聯網主體(如螞蟻金服、京東和百度等)，一個集團只保留一個牌照。

換言之，當要扼殺側側膊搵食的小型PSP公司，至今最少兩家A股公司：步森股份(002569.SZ)和新國都(300130.SH)發公告，終止參與設立網貸公司。

至於一向多奇股的港股，近大半年不少細股挾FinTech熱潮出手，本欄出現過的不用逐隻數，衰股搵食少一招。

穩陣投資FinTech當然首選大隻股，科技半新股熱潮稍退，本港FinTech第一股眾安(06060)12月4日起將納入恒生綜合大中型股指數，成為「港股通」一員，可趁70元樓下收集，勝在100股一手，入場費低。

陳鎮強

信報投資研究部

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