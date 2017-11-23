港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數假期前個別發展，道指回落；納指創新高。港股5連升後，今日下午隨A股急吐，恒指復失三萬點。中資金融股和強勢重磅股全線回吐。

恒指今早高開29點，甫開倒跌61點見半日低，其後發力倒升166點，見30169點全日高，一度逼近昨日造出的30199點逾十年高位，半日僅升20點，午後甫開轉跌，A股尾段下挫，恒指愈跌愈多，最多跌409點，見29593點，完全補回昨日開市的上升裂口，收市前跌幅稍為收窄。恒指收報29707點，跌295點或1%，5連升告終。大市今日下跌股份比例為60%，上升股比例為40%。

全日成交額1358.91億元，較上日減少約215.44億元。

國企指數收報11737點，挫221點或1.9%。

恒指即月期貨收市跌226點或0.75%，報29820點，高水112點。

A股急挫，滬指挫2.29%；深成指挫3.33%。兩市成交額約5545億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國今日感恩節假期休市。

強勢藍籌股急吐，騰訊(00700)曾跌2%，收市跌1.7%；吉利(00175)跌2.7%；滙控(00005)跌1%；港交所(00388)上午創逾兩年高，收市倒跌2.4%；友邦(01299)跌1%；銀娛(00027)跌1.5%。相反，長和(00001)升0.5%；新地(00016)升1.3%；領展(00823)升1%；旺旺(00151)升1.1%；萬洲國際(00288)升1.7%。

焦點板塊

中資金融股：A股顯著下挫，本港中資金融股全線向下。平保(02318)曾挫4.4%，收市跌3.8%；建行(00939)跌1.6%；工行(01398)跌2.7%；國壽(02628)跌1.8%；中行(03988)跌1.3%。另外，太保(02601)和新華保險(01336)挫約4.7%；太平(00966)挫4.9%；招行(03968)跌4.1%。相反，民行(01988)曾逆市飆7.2%創逾7個半月高，收市升2.4%，成交額17.94億元。

科技股：手機零件股表現兩極，瑞聲(02018)挫4.2%；舜宇(02382)跌3.7%；比亞迪電子(00285)跌3.1%；信利(00732)曾升6.9%創逾一年高，收市倒跌2%，集團明天將舉行股東特別大會，表決分拆信利汕尾並於深圳證券交易所獨立上市。相反，丘鈦(01478)升2.4%。科網股方面，A8新媒體(00800)升8%；恒騰網絡(00136)回升6.8%。不過，IGG(00799)挫9%；中軟國際(00354)創逾兩年高，收市倒跌1.2%；美圖(01357)跌2.1%；金山軟件(03888)跌3.8%；金蝶(00268)跌3.1%。半導體股中芯(00981)跌2.6%；ASM太平洋(00522)跌2.6%；華虹(01347)跌2.3%。5G題材股長飛(06869)挫5.4%；中興(00763)跌2.4%。

石油相關股：隔晚紐約油價創逾兩年高，最新在亞洲時段偏軟。「三桶油」收市升0.2%至0.4%；昆能(00135)升0.6%。另外，中石化煉化(02386)升4.1%；中海油服(02883)升2.1%；中石化冠德(00934)升2.8%。

資源股：金屬股今日顯著造好，中國鋁業(02600)反彈6%；俄鋁(00486)升2.7%；江銅(00358)升2%；馬鋼(00323)升1.4%；五礦資源(01208)升1.4%。外圍金價造好，紫金礦業(02899)飆5.6%；中國黃金國際(02099)升2.3%；SPDR金ETF(02840)升0.4%。另外，內地煤炭期貨造好，當中大商所焦煤1801升2.89%，兗煤(01171)曾升4.7%，收市僅升0.9%；中煤能源(01898)升1.4%。

焦點股份

九倉置業(01997)：由九龍倉(00004)分拆，今日以介紹形式上市，開報54.5元，較理論價46.1元，高8.4元或18.2%屬全日高，收報50元，成交額22.04億元。九龍倉今早曾挫4.6%，收市反覆跌0.4%，成交額7.31億元。

致豐工業電子(01710)：今早掛牌，開報0.68元，最高見0.8元，收市報0.7元，較招股價0.62元，高0.08元或12.9%，成交額2.75億元。每手賺320元。

半新股：焦點昨日創新低的閱文(00772)今早曾反彈7.5%，見95.2元，收市僅升0.7%，報89.15元；眾安(06060)升0.6%；雷蛇(01337)升1.2%；易鑫(02858)回吐1.9%。個別創業板股份逆市飆高，濠亮環球(08118)升14.3%；靛藍星(08373)升15.4%。

滴達國際(01470)：自9月28日停牌，今早復牌曾飆18.9%創近兩年半高，收市升2.7%，成交額1.33億元。集團控股股東完成配股，以每股0.9元減持8994萬股，公眾持股量恢復至25%的規定。

協鑫新能源(00451)：午後逆市急漲，收市升11.3%，報0.69元創逾兩年高，成交額增至1.23億元，亦為超過兩年來最高。保利協鑫(03800)收報1.42元，無起跌。

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