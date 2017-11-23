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大和:九倉分拆後仍屬資產概念股 重申「買入」評級

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大和  九龍倉集團(00004)

評級：買入->買入

目標價：92.0元(分拆前)->35.6元 (較前收市價25.9元有37.5%潛在升幅)

大和發表研究報告表示，縱使九倉(00004)分拆九龍倉置業(01997)上市，九倉仍屬資產概念股，重申「買入」評級，並給予12個月的目標價35.6元。

該行相信，九倉分拆不會對公司的本質有所改變，因為其控股股東及管理團隊大致相同。與此同時，主席吳天海已清楚表明九倉無意變身為一間純內房的公司，將繼續以香港為基地，並採取平衡的商業策略，而內地業務只會佔總資產的50%或以下。大和認為，公司於內地業務的佔比，與九倉在2000年中宣布進軍內地時的計劃吻合，當時，九倉提到將會提升內地業務佔比至約50%的水平，其後最終投資約1000億元。由此看來，公司分拆後投資方向沒有改變。

另外，該行指出，海港城及時代廣場是九倉透過重新發展舊有土地資產建成，而內地的1000億元投資亦是靠舊有資產及供股集資。因此，大和相信九倉不會一改先例，利用剩餘資金去尋求新的投資機會。大和表示，分拆只是九倉漫長旅程的開始，該行繼續維持九龍倉集團整體的目標價為92元，但分拆後，合理值將分成兩個部份，九倉為35.6元，而九龍倉置業則為56.4元。

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