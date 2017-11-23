即巿股評 港股直擊

隔晚美股個別發展，納指再創新高，道指同標普指數抖抖，港股同樣抖抖氣，暫時喺三萬點邊整固。恒指今日高開後掉頭，見過半日低29942點跌61點，其後再向上最多升166點，見30169點，但未能進一步突破，半日報收30024點，升幅僅剩20點；國指則報收11998點，升39點。

噚日講過大市開市升到龍尾股，擔心30200點要抖抖，話口未完今日個市已漉漉地唔多行。騰訊(00700)今早見過422.4元低位反彈，不過432元又回頭，超買之下抖氣好正常，加上近日急升有人埋單計數，相信短期騰訊只會有波幅，唔會再破頂住。港交所(00388)則創257.6元新高後調整，又係超買嘅原因，仲想買貨等等唔心急。平保(02318)噚日已高開低走，今日繼續回調整固，不過82元企得住，平保長線仍睇好，有陸金所分拆，又有fintech業務發展，兼且PE唔算高，料可繼續跑贏其他內險股。至於另外兩隻重磅大藍籌友邦(01299)同大笨象(00005)亦調整，但調整幅度尚算溫和。

內銀股噚日急升又要抖抖，阿Man認為大市要再升，應該係內銀股接力，幾大巨頭出現超買要整固，內銀股要給力，大市先可以企穩三萬關。油價上升，紐約油價升至兩年幾新高，雖然亞洲時段回軟，但無礙三桶油今日上升，相關石油股做好。

通常油價最好之際，其他資源價格亦回升，今日輪到資源股發力，不過熟悉阿Man都知道，資源股升勢相當短癮，之前有貨喺手可以睇住慢慢食，但無貨現價入追無乜意見，高追資源股通常無乜好下場。

科技股個別發展，一對龍頭孖寶瑞聲(02018)同舜宇(02382)逆市向下，兩股齊齊跌逾逆市跌逾2%，但丘鈦(01478)同信利(00732)則上升。反而幾隻半新股反彈，閱文(00772)一度反彈至95.2元，但到達阻力位後回調，其他眾安(06060)同雷蛇(01337)亦有得彈，但早已跌穿招股價嘅易鑫(02858)再跌2%。

噚日阿Man都話要小心，升到龍尾股通常大市都要抖氣，暫時喺29900-30200點內整固，留意29000點不容有失，失守將會見較大幅度調整；30200要升穿，先有力再向上挑戰30400-30500水平。不過今晚花旗感恩節假期，美股休市，港股又可以行自動波，但要再向上突破，先決條件係A股要拍住上，上證指數總不能喺3400點徘徊，否則又成港股上升障礙。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)