港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數假期前個別發展。港股5連升後，今早於三萬點水平整固，資源及能源股跑贏大市，焦點半新股閱文集團(00772)反彈上90元水平。

恒指今早高開29點，甫開倒跌61點，見29942點半日低，其後發力，上午10時35分後升幅突破100點，最多升166點，見30169點半日高，挑戰昨日造好的30199點逾十年高位，半日收市前再回落。恒指中午收報30024點，升20點或0.1%，大市成交額696.37億元。

國企指數報11998點，升39點或0.3%。

A股受壓，滬指跌0.86%；深成指挫2%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升0.2%；新地(00012)升1.3%；中信股份(00267)升1.2%；蒙牛(02319)升1.7%；領展(00823)升0.6%。相反，金融股偏軟，港交所(00388)創逾兩年高，半日倒跌0.5%；平保(02318)反覆跌0.5%；工行(01398)跌0.5%；友邦(01299)跌0.4%；滙控(00005)跌0.3%。

焦點板塊

石油相關股：隔晚紐約油價創逾兩年高，最新在亞洲時段偏軟。「三桶油」半日升1.1%至2%；昆能(00135)升2.3%，為表現最好藍籌。另外，中石化煉化(02386)升4.1%；中海油服(02883)升2.6%；中石化冠德(00934)升2.4%；中石化油服(01033)升1.6%。

金屬資源股：今早顯著造好，中國鋁業(02600)反彈6.6%；俄鋁(00486)升2.3%；中國忠旺(01333)升1.6%；江銅(00358)升3.7%；馬鋼(00323)升3%；五礦資源(01208)升2.8%；鞍鋼(00347)升2.6%。外圍金價造好，紫金礦業(02899)飆6.8%；招金礦業(01818)升1.2%；中國黃金國際(02099)升2%；SPDR金ETF(02840)升0.5%。

煤炭股：內地煤炭期貨造好，當中大商所焦煤1801升3.45%。本港煤炭股跑出，兗煤(01171)曾升4.7%，半日升3.4%；中煤能源(01898)升3.3%；神華(01088)升1%；伊泰煤炭(03948)升2.3%；首鋼資源(00639)升2.5%。

科技股：手機零件股表現兩極，瑞聲(02018)跌2.3%；舜宇(02382)跌2.5%；比亞迪電子(00285)跌2.4%。相反，丘鈦(01478)升2.9%；信利國際(00732)曾升6.9%創逾一年高，半日升2.6%，集團明天將舉行股東特別大會，表決分拆信利汕尾並於深圳證券交易所獨立上市。科網股方面，A8新媒體(00800)升一成；恒騰網絡(00136)反彈10.2%；中軟國際(00354)創逾兩年高，半日升1.9%。焦點半新股方面，昨日創新低的閱文(00772)今早曾反彈7.5%，見95.2元，半日升4%；眾安(06060)升1.4%；雷蛇(01337)升2%；易鑫(02858)回吐2%。

焦點股份

九倉置業(01997)：由九龍倉(00004)分拆，今日以介紹形式上市，開報54.5元，較理論價46.1元，高8.4元或18.2%屬半日高，中午收報51.15元，成交額13.8億元。九龍倉今早曾挫4.6%，半日倒升0.2%，成交額4.58億元。

滴達國際(01470)：自9月28日停牌，今早復牌曾飆18.9%創近兩年半高，半日升7.2%，成交額1.07億元。集團控股股東完成配股，以每股0.9元減持8994萬股，公眾持股量恢復至25%的規定。

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