港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數在感恩節假期前個別發展，港股昨日創逾十年高後，今早於三萬點水平整固。

恒指今早高開29點，甫開倒跌61點，見29942點半日低，其後發力，上午10時35分後升幅突破100點，今早最多升166點，見30169點，挑戰昨日造好的30199點逾十年高位。臨近中午前升幅逐步收窄，中午收報30024點，僅升20點或0.07%，大市成交額696.37億元。

國企指數報11998點，升39點或0.33%。

藍籌股方面，昆侖能源(00135)及中石化(00386)受惠外圍油價造好，分別升2.28%及1.97%; 騰訊(00700)升0.19%; 平保(02318)繼續回吐，跌0.54%; 港交所(00388)創逾兩年高後倒跌，半日跌0.47%。

內地煤炭期貨造好，兗煤(01171)升3.39%; 中煤能源(01898)升3.34%; 神華(01088)升1.02%。

有色金屬股走高，中國鋁業(02600)創1周高，半日急升6.58%; 江銅(00358)被認定為高新技術企業，可享受3年稅收優惠，今早升3.74%; 連日受壓的紫金(02899)，低位反彈6.8%。

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