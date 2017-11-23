訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:12 港股直擊 即巿股評

恒指半日升20點 於三萬點上方爭持

放大圖片

隔晚美股三大指數在感恩節假期前個別發展，港股昨日創逾十年高後，今早於三萬點水平整固。

恒指今早高開29點，甫開倒跌61點，見29942點半日低，其後發力，上午10時35分後升幅突破100點，今早最多升166點，見30169點，挑戰昨日造好的30199點逾十年高位。臨近中午前升幅逐步收窄，中午收報30024點，僅升20點或0.07%，大市成交額696.37億元。

國企指數報11998點，升39點或0.33%。

藍籌股方面，昆侖能源(00135)及中石化(00386)受惠外圍油價造好，分別升2.28%及1.97%; 騰訊(00700)升0.19%; 平保(02318)繼續回吐，跌0.54%; 港交所(00388)創逾兩年高後倒跌，半日跌0.47%。

內地煤炭期貨造好，兗煤(01171)升3.39%; 中煤能源(01898)升3.34%; 神華(01088)升1.02%。

有色金屬股走高，中國鋁業(02600)創1周高，半日急升6.58%; 江銅(00358)被認定為高新技術企業，可享受3年稅收優惠，今早升3.74%; 連日受壓的紫金(02899)，低位反彈6.8%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。