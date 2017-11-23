即巿股評 港股直擊

噚日恒指高開低收，臨尾市收報30003點，呢個30000點似乎有啲好險咁嘅感覺；今朝早恒指只係微升30；依家10點9分，回覆完一位讀者嘅email之後，睇返個市都係未有咩異樣，轉條恒指波幅指數出嚟睇，怪不得啦，噚日一chok將恒指波幅指數由前日(11月21日)約14水平彈高到噚日15水平，今日恒指波幅回落，同時令恒指波幅指數下跌，或者應該係補返噚日個裂口嘅。

姜大偉有一句說話：「最鋒利嘅刀都有生銹嘅一日」咁更何況係股呢！早前帶領大市係咁升嘅騰訊(00700)同平保(02318)呢兩日好明放緩(隻企鵝仲要逆市跌添)，跟手前兩日港交所(00388)、友邦(01299)、工行(01398)同建行(00939)就「三叔接力」隊咗兩日到噚日嘅最高30199點就好似行人止步，呢個點數正呀，因為正確嚟計呢口價係做到30199.69，用0.69點嚟將30100至30199點嘅所有熊證殺晒。

早兩日講過成個恒指好似靠騰訊同平保撐起半邊天，成個市場嘅成交集中晒某一兩隻股份身上，經濟學上稱為二八定律；然而二八定律出現後其實引伸咗另一套理論──長尾理論。好簡單，二八定律就即係有八成嘅收入都是來自兩成嘅貨品，咁剩底嗰八成嘅貨唔通做花樽咩？於是嗰八成嘅貨品銷量雖然無最暢銷嗰兩成，但係有成八成嘅貨量，就算「平啲賣」，積少成多嘅情況下所得到嘅收入亦不比嗰兩成最暢銷嘅貨少。或者二八定律嘅出現，隨之產生餘下八成貨、兩成利潤，就好似尾巴咁，而呢條尾巴有成八成嘅貨咁長，所以叫做長尾理論掛。

套用於股市，好明顯騰訊同平保就係二八定律，兩隻股份由10月31日收市起計，至噚日收市為止，均升逾22%，同期恒指升6.2%，係成件事嘅頭；而「三叔接力隊」，即係港交所、友邦、內銀股等就變成個尾，亦即係長尾理論部分；甚至之後可能推高二、三線股，到最後禾雀亂飛，成件事都係屬於長尾部分。「三叔接力隊」講緊都係呢一兩日出現嘅事，呢一眾尾巴能唔能夠追得上騰訊同平保嗰種大幅度嘅升幅？

轉睇牛熊證街貨圖，牛證最貼價嘅係29100至29199點，有成逾900張期指，多又如何，太遠啦；熊證最貼價係30200至30299點，有相當於420張期指，再上多100點，即係30300至30399點，都有375張期指守候，咁計數似乎呢條尾巴都有方法令個市繼續向上抽；唯策略上以day trade做法比較穩健，畢竟大市都超買啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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