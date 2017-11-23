港股直擊 即巿股評

自9月28日停牌的滴達國際(01470)今早復牌，高開12.6%，開市後曾飆18.9%，見1.32元創近兩年半高，其後回落最新升6.3%，成交額8810萬元。

集團公布，控股股東Prosper One Enterprises已完成配股，以每股0.9元配售8994萬股，佔該公司已發行股本的11.2%。

完成上述配股後，控股股東及其一致行動人士將持有6億股，佔該公司已發行股本的75%，而公眾持股量已恢復至25%的規定。

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