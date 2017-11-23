訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:41 港股直擊 即巿股評

【異動股】滴達國際恢復公眾持股量 復牌飆19%

放大圖片

自9月28日停牌的滴達國際(01470)今早復牌，高開12.6%，開市後曾飆18.9%，見1.32元創近兩年半高，其後回落最新升6.3%，成交額8810萬元。

集團公布，控股股東Prosper One Enterprises已完成配股，以每股0.9元配售8994萬股，佔該公司已發行股本的11.2%。

完成上述配股後，控股股東及其一致行動人士將持有6億股，佔該公司已發行股本的75%，而公眾持股量已恢復至25%的規定。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。