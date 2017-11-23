即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開後，走勢反覆偏軟，全日波幅288.62點。恒指收報30003.49點，升185.42點或0.62%，成交金額 1574.35億元。國指收報11958.63點，升84.26點或0.71%；上證收報3430.46點，升19.97點或0.59%。三項指數都向好，以國指走勢較佳。

恒指最高升至30199.69點，創十年高位，惟之後走勢回軟，並以陰燭「陀螺」收市。雖然恒指升破保歷加通道頂道，但成交縮減及波幅收窄，反映投資者在指數破頂後，變得謹慎，觀望味濃。MACD快慢線正差距增加，走勢轉強。全日上升股份848隻，下跌740隻，市況偏強。

據中國《人民日報》旗下《國際金融報》報道，中國銀監會將一刀切清理整頓現金貸平台，清理後將只保留大型國企和大網際網路主體兩類持牌機構，不再發放新的牌照。

美國能源信息管理局(EIA)數據顯示，上周原油庫存減少185.5萬桶，少於預期的減少220萬桶，利好油價表現，料對石油板塊有利。北韓譴責美國將其列入「支持恐怖主義國家」名單，稱更堅定了北韓的開發核武信念。若北亞地緣政治不穩，或會利好黃金價格。

美國聯儲局會議紀要暗示12月將加息，但在通脹低迷的情況下，委員們對於未來政策路徑看法仍然存在分歧。多位聯儲局決策者認為近期加息是有依據的， 但也有部分決策者擔心資產價格的大幅逆轉會對經濟造成破壞性影響。聯儲局同意未來政策聲明可能不提及資產負債表項目，理由是資產負債表在未來幾年料都不會被用來「調整貨幣政策立場」。市場預期明年3月加息的機會率約為55%。

美股三大指數回軟，今早亞太股市上升，夜期下跌而ADR上升，兩者背馳，料恒指在3萬點水平爭持，尾市或波動。

另，九龍倉置業(01997)將於今天上市，其估計股價為46.1元，市賬率(PB)約0.72倍，高於同業。

個股介紹：

中信銀行(00998)的主要業務為中國經營商業銀行業務。

中信銀行和百度(BIDU US)發起設立的百信銀行已在北京正式開業。百信銀行以直銷銀行通過互聯網，而非傳統的營業網點提供服務。百信銀行管理層表示，百信銀行將聚焦於向個人和小企業提供貸款、同時利用大數據和人工智能建立新的風險控制模型。該銀行60%的員工將是技術人員。百信銀行的70%股權由中信銀行持有，其餘30%由百度持有，註冊資本為20億元人民幣。

參考彭博數據，2017年預測市盈率為5.09倍，周息率4.9%。股份上日收報 5.17元，上望6元，止蝕設於5.04元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

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