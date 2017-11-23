港股直擊 即巿股評

港股連升五日後已開始超買，恒指料在三萬點水平爭持，商品價格造好，或有利相關股份今日表現。

隔晚美股三大指數個別發展，納指續創新高，收市微升4點報6867點；道指尾段走弱，收跌64點或0.27%，報23526點，標普微跌0.1%，報2597點。聯儲局11月會議紀要認為「近期」加息的可能性很大，但央行決策者們也對通脹長期低迷提出了警告。這使得明年聯儲局還會否堅持三次加息那樣激進成了問題，措辭偏鴿派。美元指數紐約尾盤大跌0.78%，報93.2415，創10月19日以來新低。另外，美國勞工部的另一份數據顯示，美國10月耐用品訂單環比初值下降1.2%，預期增長0.3%，前值增長2%。

紐約期油收漲1.23美元，升幅為2.16%，每桶報58.06美元，突破58美元創兩年半以來新高。美元在聯儲局會議紀要公布後急跌，利好大宗商品價格。美國能源資訊署公布的數據顯示美國上周原油庫存下降幅度低於預期，但仍然是庫存數據三周以來首次出現下跌。

消息稱中國銀監會將一刀切清理整頓現金貸平台，中概網貸股連續第二日重挫。拍拍貸大跌24.26%，寶尊電商收跌16.97%，趣店收跌16.36%，簡普科技收跌12.88%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。騰訊(00700)ADR折合港元計收報428.75元，較本港上日收市價，升1.95元；滙控(00005)ADR收報76.83元，跌0.12元，「雷曼案」維持原判，滙豐罰款4億元。國壽(02628)ADR收報27.29元，升9仙。中海油(00883)ADR收報10.76元，無升跌；中石油(00857)ADR收報5.35元，升6仙；中石化(00386)ADR收報5.62元，升4仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報79.03元，升8仙；聯通(00762)ADR收報11.85元，跌5仙。

ADR港股比例指數報30065，較周三恒指收市升61點。恒指昨日最多升381點，高見30199點，創逾十年高，恒指收報30003點，升185點或0.6%，連升5日累飆1151點或4%，恒指14天RSI升至74，技術上進一步超買。股價高於50天線比率的中線市寬終於止跌，昨日微升1.2個百分點至38.5%，市寬與指數熊背馳已有一段時間，處於支持區域，假如短期能企穩其上，或有利後市發展。

焦點板塊

煤炭股：周三國內商品期貨夜盤普遍收漲，其中以焦煤、焦炭、升幅較大，分別達4.3%、3.8%。此外，財政部公布的數據顯示，今年前10個月，國有企業利潤同比增長24.6%。其中，有色、鋼鐵、煤炭、石油石化等行業利潤同比增幅較大。今日可多加留意煤炭及石油石化股表現。

焦點股份

九倉置業(01997)：由九倉分拆以介紹形式上市的九倉置業今早首日上市。九倉置業理論價為46.1元。

民行(01988)及招行(03968)：外電報道，內地監管當局要求安邦集團，減持民行及招行的股權至到少於5%，以減少對市場的影響，建議安邦通過非公開方式退出或減持，目前有關當局正協助安邦尋找合適買家。留意兩家內銀股短期走勢及券商最新看法。

東方表行(00398)：截至9月底止中期純利4603萬元，按年增長9.6倍。公司之前已發盈喜。

英皇國際(00163)：截至9月底止半年盈利15.97億元，去年同期則為虧損3.93億元；每股盈利0.43元，派中期息4.7仙。

莎莎國際(00178)：今日公布截至6月底止中期業績。