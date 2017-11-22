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港華燃氣(01083)宣布，聯營公司佛山市燃氣集團於深交所中小板掛牌上市。

佛燃股份的每股以13.94元(人民幣‧下同)定價，發行5600萬股，集資7.81億元。集資所得將用於佛山市天然氣高壓管網三期工程、三水區天然氣利用二期工程，以及高要市管道天然氣項目二期工程。

港華燃氣2004年入股佛燃股份，現持有43%股份。身兼佛燃股份董事的港華燃氣執行董事暨行政總裁黃維義表示，隨着內地加快推動天然氣市場化改革，相信主營天然氣業務的佛燃，將可更把握市場機遇，拓展業務和為客戶提供更優質服務。