港股直擊 即巿股評

十年磨一劍，港股挾連升4日、累飆966點的走勢，今日在金融股接力下，進一步攻上三萬點，為超過十年來首次。大市成交額再創逾28個月高，中資股追落後。

隔晚美股三大指數創出收市新高，恒指今早高開269點，報30087點，超過十年來首次升越三萬點，甫開飆升377點，升幅其後顯著收窄至157點見半日低，之後再發力，11時後突破早段高位，曾升381點，見30199點創逾十年高，半日收市前回落，中午升269點。午後升幅進一步收窄，曾僅升93點，見29911點全日低，尾段復升逾200點，在三萬點水平爭持。恒指收報30003點，升185點或0.6%，連升5日累飆1151點或4%，為2007年11月初以來首收高於三萬點。大市今日上升股份比例為54%，創超過兩周高，下跌股比例為46%。

全日成交額1574.35億元，較上日增加約4.28億元，再創2015年7月10日以來、超過28個月新高。

國企指數盤中高見12100點再創逾兩年高，收報11958點，升84點或0.7%。

恒指即月期貨收市升196點或0.66%，報30046點，高水43點。

A股收市個別發展，滬指升0.59%，連升3日企穩3400點樓上；深成指則跌0.36%。兩市成交額約5660億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升25點，報23568。

藍籌金融股接力推高大市，滙控(00005)午後曾抽升3.3%，收市升1.8%；港交所(00388)創逾兩年高，收市升3.8%；建行(00939)和工行(01398)升約1.6%；中行(03988)升1.3%，5股貢獻大市159點。另外，友邦(01299)早上創新高，收市則微升0.1%；吉利(00175)創新高，收市升0.7%；中移動(00941)升0.8%；「三桶油」升1.3%至1.9%；旺旺(00151)回升3.3%。相反，強勢股反覆低收，平保(02318)早上創新高，午後曾挫3.4%，收市跌2.4%；騰訊(00700)亦回吐0.7%；國壽(02628)創兩年高後，收市跌0.5%。

焦點板塊

科技股：軟件股今日跑出，金山軟件(03888)曾飆14.6%創逾兩年高，收市升9.7%，集團第三季多賺68.29%，中金指季績勝預期，重申「買入」評級。中軟國際(00354)亦創逾兩年高，收市升5.1%；網龍(00777)升2.7%。5G題材股尋頂，中興(00763)創新高後倒跌1.7%；長飛(06869)創新高後倒挫4%；半新股普天通信(01720)急升24.3%。另外，中芯國際(00981)季績後連日受壓，今日回升5.6%；富智康(02038)被指要求實習生非法加班組裝手機，但股價升2.1%；比亞迪電子(00285)升2.2%。

鐵路基建股：連日受壓後今日回勇。中交建(01800)回升2.8%，18連跌告終；中鐵建(01186)升1.9%；中鐵(00390)升2.6%；中車(01766)彈5.7%；中車時代(03898)升2.3%。中國建築(03311)反彈4.4%。

內房股：個別股份發力，萬科(02202)曾升6.3%，見31元創上市新高，收市升2.4%，萬科A升2.23%。另外，中海外(00688)升2.5%；華潤置地(01109)升2.3%；融創中國(01918)升2.1%。二線股方面，旭輝(00884)升4%；世茂房地產(00813)升4.2%；中國金茂(00817)升3.1%；合景泰富(01813)升2.9%；遠洋集團(03377)升4.4%；奧園(03883)升5.5%；禹洲地產(0162(01628)升3.9%；龍光地產(03380)升3.8%；寶龍地產(01238)升3.7%；中海宏洋(00081)升3.2%。

中資航空股：三大中資航空股尋頂，國航(00753)曾飆升12.5%創逾兩年高，收市升6.9%，其A股升3.06%；南航(01055)曾飆12.1%創逾兩年高，收市升8.5%，其A股升6.63%。東航(00670)飆11.3%，報4.92元創8個月高，其A股升4.67%。

重型設備股：今日集體爬升，濰柴動力(02338)夥博世開發氫燃料電池，收市升4.4%；龍工(03339)飆7.1%；中聯重科(01157)升5.6%；重汽(03808)升4.1%。另外，中航科工(02357)反彈5.1%。軍工股中船防務(00317)升2.6%。

焦點股份

半新股：易鑫集團(02858)今日波動，今早曾挫9.7%，見6.43元創上市新低，午後急彈4.6%，收市升3.7%，報7.38元，成交額12.49億元。閱文集團(00772)曾挫6.2%，見87.2元創上市新低，首次跌穿90元，收市跌4.7%，成交額11.1億元，連跌第6日。雷蛇(01337)曾跌4.9%創新低，收市跌1.5%；眾安(06060)見69.05元創逾一個半月低，收市跌4.1%。

中國華融(02799)：今早市前成交額達25.91億元，涉逾7.3億股，每股作價3.53元，較上日收市價低0.1元。股價曾升4.4%，收市僅升0.6%，報3.65元，成交額29.66億元，為上市以來最高成交額。

周大福(01929)：績後跑贏大市，曾升6.8%，收市升2.8%，成交額3.2億元。集團半年盈利17.79億元，按年增45.61%。每股盈利17.8仙，派中期息12仙。德銀上調周大福評級至「買入」，目標價升至10.4元。

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