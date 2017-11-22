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今日 16:20 港股直擊 即巿股評

恒指收升185點 逾十年首次升上三萬關

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隔晚美股三大指數同創收市新高，港股今早承接上日大升逾五百點之氣勢，開市隨即突破三萬點關，其後於該水平出現爭持，收市終於創逾十年以來首次升上三萬點水平。

恒指今早高開269點，報30087點，早段升幅曾收窄至157點，見29975點半日低，其後發力再上，最多升381點，見30199點創逾十年高。港股午後曾失守上午低位，低見29911點，僅升93點，不過於低位見支持，尾段再重回30000點，恒指最終收報30003點，升185點或0.62%，逾十年首度收市重上三萬點關，大市成交額1574.35億元。

國企指數再創逾兩年高，報11958點，升84點或0.71%。

騰訊(00700)昨日創新高後回軟，收市跌0.74%，報426.8元，成交居首達170.34億元。

平保(02318)甫開創87.1元新高後，乏力再上，掉頭回落，全日倒跌2.44%，報84.1元，為成交第二大股份。

港交所(00388)受惠大市成交額上升，今日再升3.84%，收報254.2元，為成交第三大股份及表現最好藍籌。

滙控(00005)追落後，曾升3.3%，高見78.1元，收市則升1.79%，報76.95元，為成交第四大股份。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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