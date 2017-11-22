即巿股評 港股直擊

承接本周一話題，今日繼續分析讀者Derrick於11月8日在電郵提問的另一隻股份中國農林低碳(01069)，買入價為0.11元，相對11月17日收報0.094元，賬面損失少於15%。於電郵中表示，他買入股份後曾見一度賬面賺逾15%，但因未到預期的20%至25%，故此當時沒有止賺離場，卻遇上之後股價不斷下滑，現處於「坐貨」狀態。

止賺離場參考依據

讀者表示的預期回報率範圍，他沒有交代為何有此看法，不排除是按主觀推斷產生。在我看來，不論是細價股還是大價股，也有應股價走勢以外的止賺離場參考依據，即或面對「坐貨」狀態，亦會感到安心。對於後者，以基本因素為股份進行估值，以此作目標價參考，認為是不俗的選擇。例如早於10月20日在另一專欄「價值工房」發布關於中國平安(02318)的分析文章，當時表示目標價介乎73至82元，同日則收報67.15元，對比11月17日收報78.85元，歷時不足一個月已處於目標價範圍。論到前者，則以財技活動，特別是股本集資消息，我認為是最具股價分析的參考性。回看中國農林低碳，於7月20日晚上宣布完成一般授權配股，配股規模約6.69億股，每股作價0.11元，相對當日收報0.113元，僅高三個價位，顯然沒有離場誘因，而普遍承配人獲利不少於三成(即為0.143元)，他們離場的意欲才相對較高。另見配股價與讀者買入價相同，反映讀者的進場價不俗，若他真的是以上述配股消息為分析依據，我認為他在分析財技股之上的一個好開始。

逾九成配股貨未沽

而於7月20日中央結算系統(簡稱CCASS)顯示配股貨已全數放入CCASS的四名參與者之中，分別是太陽國際証券(配售代理)約5.14億股、金利豐證券的5934萬股、鴻鵬資本證券的5934萬股，以及凱基證券亞洲的3636萬股。截至11月17日，四間券商合計淨減持5494萬股，又考慮到期間另有一間券商元大證券和富昌證券分別淨增持2966萬和2682萬股，合共5648萬股，與上述減持的5494萬股相若，不排除那四間券商只是進行「射倉」活動，實則配股貨至今全然未被釋出市場。即或撇除「射倉」活動之可能性，已釋出的配股貨只有5494萬股，佔配股規模約6.69億股只有8.21%。相對11月17日收報0.094元，承配人的賬面損失超過982萬元，從配股完成至今已近四個月來看，暗示承配人不急於沽貨離場，自然不在意現時錄得14.55%的賬面損失。

股價仍有陰跌風險

參考今年最低收市價為0.091元，僅見於9月27日，相對11月17日收報0.094元，相距只有三個位，暫看有心人短期不會壓價收低於0.09元。但若有心人無意穩定股價，則仍有失守0.09元的可能，那是「陰跌」下產生的結果。自配股完成後，最大單日成交量見於8月7日約1.28億股，相對當時發行股數約43.47億股，佔比不足3.00%，而其餘日子則未再見單日成交量達1.00億股。至於11月15和16日成交量分別為5908萬和5414萬股，相對現時發行股數約44.10億股，佔比為1.34%和1.23%，但要留心每日的成交量皆存在股份被交易多於一次的可能，所以實際被交易股份佔發行股數可能更少，反映現處於成交量偏低狀態，視為有心人未有行動的線索，故此當散戶按捺不住沽貨，有心人又無意承接時，股價便會繼續「陰跌」，所以讀者若沒有賬面虧損擴大或繼續「坐貨」的心理準備，便應考慮止蝕離場。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

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