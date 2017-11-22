即巿股評 港股直擊

港股昨日升得很正氣，今日亦不差，至少高開後反覆向上，戰友們有得食胡，攻上近30200點後回吐亦很正常，整個牛市的高位仍未出現，至少31958這個大位怎樣也會一試。非恒指國指的二線股今日亦開始異動，但我認為暫時無必要刻意擴闊戰線，因為藍籌股仍有很多操作機會。

平保(02318)嚴重超買，是日最佳單頭「鐘擺」策略機會，市場上僅存有值博率的平安熊(62104)，收回價90元，今早低位是0.034元，午後最新報0.061元。

滙控(00005)今日最令炒鬼雀躍，事關正股可以低開0.1元任君上車，爆穿均線滙聚加速熱錢追入，以滙控call輪(14251)為例，午後較開市價最多急升六成九，高見0.23元，當時正股升至78.1元。最新滙控升幅收窄，報77.1元，14251現報0.188元，另一個上車機會，博正股反覆升至79元，回報將很可觀。

本地地產股可留意新地(00016)及恒地(00012)，有機會一舉抽穿均線滙聚，大行總可以提供藉口買上，新地牛(62936)，現報0.118元，升7.3%，收回價118元，10.8倍槓桿；正股現升0.7%報127.3元。

恒地call輪(15266)，現報0.154元，升8.5%，溢價23.8%，明年6月底到期，8倍槓桿，條款尚算中庸；正股現報51.9元，升0.9%。

羅崇博(杜比)